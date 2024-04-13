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小姐到金錢豹上班第四天 慘遭酒客強摸下體嚇到崩潰

記者曾健祐／台中即時報導
王男朝傳播小姐強摸下體，法院依強制猥褻罪判他10月徒刑。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@cottonbro studio）
王男朝傳播小姐強摸下體，法院依強制猥褻罪判他10月徒刑。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@cottonbro studio）

台灣台中王姓商人到金錢豹叫小姐陪酒時，竟強行伸手進她內褲摸下體，對方嚇到報警驗傷，更深怕染性病買藥、抽血檢測，王犯後矢口否認，小姐說自己第4天上班，也是第一次單獨陪酒，還不了解酒店文化遇害很驚恐，法院不採信王辯詞，考量雙方和解依強制猥褻罪判他10月徒刑，可上訴。

檢警調查，王男2023年3月13日晚上到金錢豹KTV消費，並點了1名小姐到包廂內陪酒，歡唱途中他竟違反小姐意願，強行將手伸入對方內褲摸下體得逞。

台中地院審理時，王男否認犯行，辯稱只有摸小姐大腿、摟腰，沒有摸下體。王的辯護人說，對方擔任酒店傳播小姐，理應知道遇到不禮貌客人如何自保，且包廂是開放空間，小姐若遭猥褻大可離開或求救，但她從頭到尾都沒有此舉。

小姐控訴，當時只有王男和她單獨在包廂內，王突伸手摸她下體自己有說不要、用身體抵抗，但王都不理會。

小姐也說，當天自己是第4天到金錢豹上班，前幾天都有其他小姐陪坐檯，那天是她第一次單獨陪客人喝酒，因為自己之前沒做過酒店，不清楚酒店文化，突遭王男摸下體很驚恐，不知怎麼處理，又擔心造成店家困擾才沒求救。

法院查，小姐事後到醫院驗傷，安全褲也採集到王男的DNA，且小姐表示遇害後怕染性病，也購買抗愛滋病藥物、抽血檢查等，均提出收據佐證。

法院也說，女子擔任傳播小姐陪同王男喝酒，不得作為合理化王男可以強制猥褻小姐的理由，不採信其辯詞，審酌王為逞私慾造成女子身心受創，但雙方和解賠償完畢，依強制猥褻罪判王男10月徒刑。

檢測 DNA

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