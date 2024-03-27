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監視器爭議 綠要求比照5大案將柯文哲送辦

台灣新聞組／台北27日電
台北市前市長柯文哲（左）和現任市長蔣萬安（右）日前比鄰而坐，兩人主動談及台智光案，引發關注。(本報資料照片)
台北市前市長柯文哲（左）和現任市長蔣萬安（右）日前比鄰而坐，兩人主動談及台智光案，引發關注。(本報資料照片)

台北市警用監視器傳輸費爭議不斷，北市府昨發現前市長柯文哲任內即未依母約規定比價，導致八年來讓台智光不當獲利逾2500萬元(台幣，已下同)；綠營議員要求台北市長蔣萬安循柯辦「五大案」模式，將柯與當年官員依圖利罪嫌移送檢調與監察院；市府表示，該怎麼辦就怎麼辦。

柯文哲昨接受媒體聯訪時表示，「我會這麼大動作講，因為我非常有自信，我的部分沒有問題。」柯說，因為當時的專案會議，都是由他親自主持，「今天不是費率的問題，明明2Ｍ就可以解決的問題，為什麼要全部都要用3Ｍ？」「相同的費率，柯文哲編4.6億元，蔣萬安是五點五億元。」現在真正要解決的問題，還是前市長郝龍斌的主契約。

柯文哲說，希望北市府誠實面對，這就是財團勾結議會的案例，大家不需要裝清高；未來就看檢察官的態度，台北市議員陳重文只是「肉粽頭」，「真的要辦下去，不得了，扯出一狗票。」

至於市府啟動解除市警局專約的費率協議，台智光表示，目前尚未市府通知，公司一切依照合約履行，解約尊重市府決定。

北市府發言人殷瑋昨天拿出2011年前市長郝龍斌簽的台智光母約，對照柯文哲任內2017年訂的警察局專案費率子約，發現柯任內簽的專約費率都不符母約「不得高於2011年支付費率之95%」及「不應高於當期行政院政府網際服務網契約價格之95%」的規定。

市府檢視柯文哲2017年訂的警局專案費率合約，2M月租費1684元，比2001年中華電信月租1512元高，依母約規定應不得高於1436元。殷瑋表示，市府計算2017年至今年價差，多達2572萬5206.4元。

柯文哲

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