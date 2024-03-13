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挖乳切胸肌…拿致癌物隆乳害12女病變 醫美負責人判囚131月

記者林孟潔／台北13日電
醫美診所負責人郝治華以含致癌物替人隆乳，判131個月定讞。（本報資料照片）
醫美診所負責人郝治華以含致癌物替人隆乳，判131個月定讞。（本報資料照片）

醫美診所負責人郝治華涉以含致癌物「丙烯醯胺」填充物替女病患隆乳，導致12人術後出現腫塊、神經病變，甚至挖除乳房和肌肉，雙手無法舉高。郝三年前被依連續犯詐欺取財、未經核准擅自輸入醫療器材罪判有罪定讞；最高法院再依28個輸入禁藥罪各判3個月至10個月不等徒刑，總計131個月，不得易科罰金，將由檢方再聲請定應執行刑。

郝治華是駐汶萊代表、外交部前次長史亞平的丈夫。判決指出，郝身為萌葳診所、優健萌葳診所負責人，2001年間趁前往德國開會，購買含聚丙烯醯胺成分醫療填充物，托運返台，佯稱是長效型玻尿酸、果凍矽膠隆乳，沒有後遺症、副作用，幫12名女病患隆乳。

郝2009年至2012年間指示秘書，向德國ADODERM公司訂購未經無政府核准的醫療器醫療器材，另2012年9月間到大陸瀋陽開會，購買10盒未經許可的Varioderm醫療器材，搭機托運回台灣。

郝治華也向德國vitOrgan公司訂購未經核准注射藥品，再以一盒針劑台幣10萬元（約3183美元）推銷，宣稱針劑在德國是合法，台灣政府還沒認同，但針劑是很好的等語，替病患制定抗老化療程計畫施打。

受害女病患指出，郝治華收費台幣25萬元（約7960美元），稱填充物是長效型玻尿酸，在歐洲很多國家合法，沒有告知對身體的危害，讓她信以為真，「如果他告訴我，我怎麼可能花那麼多錢去裝這個東西，這個價錢是坊間隆乳的二倍」，拆線後傷口一直流出液體，「整個胸部都是硬塊」。

另有受害人指術後胸部劇痛，到醫院開刀，乳房、胸大肌因病變都被挖除，害她雙手無法施力，沒辦法脫褲或穿衣。

法院指出，女病患檢體經工研院鑑定均含丙烯醯胺成分，郝治華連續犯詐欺取財罪，二審判刑1年9月定讞；另犯五個未經核准擅自輸入醫療器材罪，各判3至6月得易科罰金之刑確定。輸入禁藥罪部分，一審依28罪各判郝4月至9月不等徒刑，二審判無罪，最高法院撤銷發回更審；更一審再度認定郝治華有罪，依28個輸入禁藥罪各判刑3月至10月，均不得易科罰金，最高法院駁回上訴，全案定讞。

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