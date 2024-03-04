情緒失控不服管教 高中特教生課堂上毆傷師

高中生不滿課任教師言語，情緒失控，在教室中毆打教師。 (取自記者爆料網)

台北市某高中學生在課堂上疑不服科任老師管教，情緒失控，衝上前吐口水、毆打老師，該師多處紅腫受傷，校方事後讓家長將學生帶回。北市教育局 表示，由於該生為特教生，校方第一時間已輔導，受傷老師也會給予受傷慰問金。專家指出，遇到類似情境時，老師應適時「打斷」學生逐漸緊繃的情緒狀態，例如，帶離現場。

據了解，事件發生在上月底，教官、其他老師趕至現場後，先讓該生冷靜，並給予關懷，但學生仍激動數度踹門、吶喊等舉動，甚至返回二度毆打老師，其他人見狀連忙上前壓制，老師衣服遭撕扯、身上有紅腫受傷。

校方表示，該生是有情緒障礙、暴力傾向的特教生，當時可能與老師言語上無法溝通，但老師沒有惡意，未來會請求外面資源介入，共同幫助孩子。

教育局表示，校方第一時間已團體輔導全班同學，該生目前由家長同意在家學習及照顧，待情緒穩定後再返校上課，校方有向教育局聯繫申請特教資源。

專家指出，特教生常合併情緒障礙等問題，對當下環境或人際情境較敏感，建議教室單純化，減少噪音；遇到類似情境，老師應適時「打斷」學生逐漸緊繃的情緒狀態。

衛福部桃園療養院 副院長、精神科主治醫師李俊宏說，合併自閉症的孩子常執著於生活某些作息，如果當天教室聽到較大聲響，情緒容易激動，師長如果發現學生狀態異常，建議先陪同離開現場，或是從事學生感興趣的活動。遇到分組作業等可能破壞穩定狀態的事件，應提早準備，謹慎因應。