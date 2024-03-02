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蘇丹紅辣椒粉擴大 9批流向不明

台灣新聞組／台北2日電
致癌蘇丹紅辣椒粉全台流竄，為了讓消費者安心，許多攤商特地貼出公告，使用的辣椒粉不含蘇丹紅。（記者黃仲裕／攝影）
致癌蘇丹紅辣椒粉全台流竄，為了讓消費者安心，許多攤商特地貼出公告，使用的辣椒粉不含蘇丹紅。（記者黃仲裕／攝影）

致癌蘇丹紅辣椒粉全台流竄，衛福部食藥署追查，最初爆出摻有蘇丹紅辣椒粉濟生公司的最上游，是來自中國大陸三禾藥業有限公司，食藥署回溯在邊境對陸輸辣椒粉採百分百查驗前，已輸入台灣的60批辣椒粉，經查有7批產品違規，另新增保欣2批違規，總計9批流向不明，影響層面再擴大。

濟生公司雲林斗六廠，是最早被爆出使用含蘇丹紅辣椒粉的業者，追溯上游源自新北市保欣企業，而保欣企業則是向大陸三禾藥業進口辣椒粉。三禾藥業進口問題產品時，未在邊境查驗時被攔截，食藥署說明，陸輸辣椒粉在去年12月11日後即採取100%查驗，但三禾藥業早在去年12月前即輸入。

為補破網，食藥署清查去年12月前就已輸入的60批陸輸辣椒粉。食藥署副署長林金富表示，60批產品源自21家業者，其中2家業者「高雄市津棧國際貿易有限公司」及「佳廣國際貿易有限公司」，輸入的7批辣椒粉被驗出含有蘇丹紅。

林金富表示，續追這兩家違規業者的製造商，皆源自KAVIN SHIPPING LTD，比對與三禾藥業的製造商不同，影響層面擴大。

而食藥署持續追查保欣企業販售的辣椒粉流向，截至上月29日被驗出四批辣椒粉違規，下架2萬3759.7公斤，保欣1日再新增兩批違規辣椒粉，違規批次累計達六批。林金富表示，新增兩批的違規產品流向目前不明，尚待地方衛生局深入追查。

最初爆出使用蘇丹紅辣椒粉的濟生公司雲林斗六廠，高雄衛生局1日發現有四家業者向濟生公司進貨，至少有798公斤問題辣椒粉流入市場，截止1日為止，已下架718.8公斤。

四家業者向濟生公司進貨後，將其製成八款產品，分別為「印度咖哩粉-A新瓶」、「25G5.咖哩粉A-5Kgp」、「上咖哩粉-600G」、「印度咖哩粉-600G」、「咖哩粉-600g（美）」、「印度咖哩粉-GKG」、「咖哩粉A-KgAP」、「咖哩粉B-KgAP」，其中一家業者製成「咖哩椒鹽」有15公斤外銷至馬來西亞。

蘇丹紅色素依規定不得檢出。林金富說，津棧公司驗出的蘇丹紅含量為4至7ppb，佳廣公司驗出含量5ppb，「數值雖低，但驗出有就是有。」兩家公司產品公斤數及下游流向，可由報驗資料獲知，但必須由地方衛生局至現場比對，仍在清查當中。

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