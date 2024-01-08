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女學生摔成碎塊 公益協會助修補遺體圓滿後事

記者游振昇／台中8日電
一名休學的女大學生墜樓身體摔成碎塊，父母求助殯葬業者幫忙修復女兒身體，台中市水幫漁公益協會獲知後號召善心人士，迅速集結善款交給家屬，7日圓滿女學生後事。（圖／台中市水幫漁公益協會提供）
一名休學的女大學生墜樓身體摔成碎塊，父母求助殯葬業者幫忙修復女兒身體，台中市水幫漁公益協會獲知後號召善心人士，迅速集結善款交給家屬，7日圓滿女學生後事。（圖／台中市水幫漁公益協會提供）

女大學生從高樓墜落死亡，遺體不全，父母心痛想讓女兒全屍離開人世，公益單位與殯葬業者合力完成女學生父母心願，母親昨天看到女兒修復後的遺體大哭，公益單位將白髮人送黑髮人心碎畫面PO網，讓更多人看到和知道這種永遠的痛。

女學生聖誕節晚上墜樓，身體摔成碎塊，父母不忍求助殯葬業者希望幫忙修復女兒遺體，讓女兒能完整離世，台中市水幫漁公益協會獲知後號召善心人士，迅速集結善款交給家屬，昨天告別式，圓滿女學生後事。

台中市水幫漁公益協會理事長阮漢翔表示，昨天看著女學生雙親，老淚縱橫送女兒最後一程，世上最痛的就是白髮人送黑髮人，心中有很多的感慨與不捨，那是一種永遠的痛，希望不再有這種悲痛事。

阮漢翔表示，這名女大學生目前休學，上月聖誕節晚上，父母以為女兒與朋友出門，母親打電話都沒回應，晚上9時多電話打通竟是警方接電話，告知不幸事件。

突來噩耗父母無法接受，當看到女兒的遺體支離破碎時，二人崩潰大哭，女學生父親開計程車，母親在工廠工作，原本家庭生活不好過，加上女兒醫療費用一直是重擔，現在女兒的喪葬費又是一筆壓力，因女兒墜樓時嚴重傷及頭顱、臉部、四肢，父母求助，希望修護女兒遺體，給孩子一個全屍。

阮漢翔說，遺體修復需要9個多小時，費用6萬元台幣（約1938美元），他和殯葬業者溝通協商後雙方協議，公益協會與業者共同幫助女學生的父母，經由協會善心人士捐款，共同幫助圓滿。

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