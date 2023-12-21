我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北加匪徒猖狂「為偷幾條褲子 開車猛撞店鋪」店損上萬

馮迪索爆性侵前助理 暴怒反擊「我有明確證據反駁」

剪斷命根子沖馬桶 女友準備迷藥泡麵行凶 他醒來生殖器剩1.5公分

記者林孟潔／台北即時報導
越南籍馮姓女子（中）拿剪刀剪斷黃姓男友的生殖器並沖入馬桶，最高法院依家暴重傷害罪判刑5年定讞。（本報系記者翻攝）
越南籍馮姓女子（中）拿剪刀剪斷黃姓男友的生殖器並沖入馬桶，最高法院依家暴重傷害罪判刑5年定讞。（本報系記者翻攝）

彰化縣越南籍馮姓女子懷疑黃姓男友出軌由愛生恨，在花雕雞泡麵摻入安眠藥迷昏黃，拿剪刀狠狠剪斷黃的陰莖，再把斷肢丟進馬桶沖掉，導致黃生殖器只剩1.5公分，無法性交、勃起，最高法院依家暴重傷害罪判刑5年定讞。

判決指出，馮女、黃原是同居的情侶，她懷疑黃和其他女子曖昧而心生不滿，2021年3月30日晚間近8時，將5顆安眠藥磨碎摻入花雕雞泡麵給黃食用；當晚11時許，馮女確認黃在房間熟睡後，到廚房拿剪刀直接剪斷黃的生殖器，再將剪斷的陰莖丟至馬桶沖掉。

馮女事後搭乘計程車到派出所自首，經警方通知救護車將黃送醫急救，但黃的陰莖長度僅餘1.5公分，已無法行正常性交、使他人受孕，警方也在現場查扣犯案用剪刀及安眠藥。

馮女坦承犯行，一審認為陰莖是男性生殖器，以剪刀剪斷易造成毀敗、嚴重減損生殖機能結果，馮女剪下還丟進馬桶沖走，斷絕黃男醫治可能性，具重傷害故意。

一審審酌，馮女主動到派出所報案，員警到場見黃全身是血意識不清，認定馮女符合自首予以減刑；另馮女偵查時坦承，有錄到黃和其他女人講話的聲音，她聽到心情不好，但黃又一直不承認，自己就很恨、很想傷害他。

馮女還說，剪他陰莖時黃喊痛，當下很心軟想要放開，但自己又心痛想起聽到的錄音，黃還考慮跟那女子在一起要拋棄她，所以就不考慮了直接剪掉。

一審判決引用德國哲學家尼采在愛戀俄羅詩人莎樂美而心碎後，寫下哲學巨作「查拉圖斯特拉如是說」，西班牙作家愛德華‧因凡特將尼采在其中對分手情傷闡釋為「仇恨不是罪過，也並非不道德」、「不要壓抑痛苦，接受它...但不要忘記把它變成一股能讓你生命更有深度的力量」。

一審認為馮女遭遇逆境不思理性，未選擇自我成長，以最下策方式傷害黃，難認情堪憫恕，也無辨識能力下降，依重傷罪判她5年；馮女不服上訴，主張依精神狀態符合刑法第19條、刑法第59條情堪憫恕減刑，二審認為不適用駁回上訴；案件上訴，最高法院認為判決適用法令沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴，全案定讞。

越南 家暴 德國

上一則

查稅風波、被罰2萬後…富士康集團捐近2000萬賑災甘肅強震

延伸閱讀

布萊德彼特60大壽慶祝照曝光 與小女友出雙入對

布萊德彼特60大壽慶祝照曝光 與小女友出雙入對
用AI做的圖有著作權嗎？中國第一案、北京法院這樣判

用AI做的圖有著作權嗎？中國第一案、北京法院這樣判
男趁同床偷吸友「大鵰」 狡辯對方拿他假牙放上去

男趁同床偷吸友「大鵰」 狡辯對方拿他假牙放上去
布萊德彼特將過60大壽 選擇與小女友同慶

布萊德彼特將過60大壽 選擇與小女友同慶

熱門新聞

台中市一名人妻指控遭陳姓男子灌醉後，帶到汽車旅館性侵，台中地院認證據不足，判陳無罪。示意圖／ingimage

人妻摩鐵全裸控夜店酒友性侵...老公做一事有疑判無罪

2023-12-17 13:42
東北角海岸知名的象鼻岩驚傳斷裂，圖為斷掉前一周前所攝。（本報資料照片）

北台灣名景點「象鼻岩」斷裂 曾被預估「至少上千年才會斷」

2023-12-16 20:42
民眾黨副總統參選人吳欣盈（中）晚上應政大學生會邀請，出席「政治進入大學 2.0 青年與副總統候選人座談」。(記者黃義書／攝影 )

吳欣盈問政大學生 台海戰爭願意上戰場？

2023-12-15 09:44
星宇航空一趟航班因違反美國法規，受美國國土安全部海關暨邊境保護局罰款6696美元。圖為星宇航空示意圖。（中央社）

星宇航空未確認旅客證件導致遣返 遭美裁罰

2023-12-15 09:11
總統大選選情 資料來源／聯合報系民意調查中心

聯合報系最新民調：侯康31%追平賴蕭 4成8盼政黨輪替

2023-12-18 13:30
John Kerry（右）日前來台出差，不慎把iPhone掉在計程車上，在友人陪同下至派出所報案，半小時內手機失而復得，John Kerry相當感激，離別前和員警合照。（記者翁至成／翻攝）

美前州參議員到台灣出差遺失iPhone 北市警半小時尋回

2023-12-17 12:30

超人氣

更多 >
位居收入排行榜頂端1% 退休後社安金拿多少？

位居收入排行榜頂端1% 退休後社安金拿多少？
60歲以上 最需要這一類食物

60歲以上 最需要這一類食物
捷克大學生弒父後到校大開殺戒 槍擊14死25傷

捷克大學生弒父後到校大開殺戒 槍擊14死25傷
55元滑雪外套 比名牌更好…輕盈保暖又防水 3萬多人愛了

55元滑雪外套 比名牌更好…輕盈保暖又防水 3萬多人愛了
烘乾床單老捲成一圈？用這個小幫手就解決

烘乾床單老捲成一圈？用這個小幫手就解決