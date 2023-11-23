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「台版柬埔寨」 見人吐血笑太胖 兩嫌想改名再騙

記者蕭雅娟／台北23日電
新北市刑大去年破獲「台版柬埔寨」案，在桃園救出遭詐團囚禁凌虐的32名被害人，逮捕8名詐騙集團成員。(本報資料照片)。
新北市刑大去年破獲「台版柬埔寨」案，在桃園救出遭詐團囚禁凌虐的32名被害人，逮捕8名詐騙集團成員。(本報資料照片)。

台版柬埔寨詐騙囚禁案奪3命，核心幹部「梁朝偉、Ｓ姐」傅榆藺和「龍闕、茶董」陳樺韋，負責操縱指揮詐團；檢警查出命案曝光、有成員落網之後，2人曾和主嫌「藍道」討論逃亡，甚至企圖更名另起爐灶繼續行騙，為求暴利幾無人性。

30歲傅榆藺負責詐團查驗帳戶可否用來洗錢，她坦承操縱、指揮犯罪組織，但否認加重強盜，及黃男、黃女2個私行拘禁致死罪。她說黃男跳樓死亡是事後才知情，黃女「死太快來不及救」；另一名死者林男部分她則認罪。

36歲陳樺韋全部認罪，稱只是會計，負責面試民眾，收取金融帳戶；他說黃男病危時自己是唯一提出要送醫，處理屍體後也帶少年去廟裡拜拜，沒有泯滅人性。

合議庭查出，檢警破獲兩處據點救人時，傅在群組暱稱即改名「冷霸」，陳則變「九龍太子」，2人與主謀杜承哲及蔡博臣、涂世泓討論逃亡，眾人曾商討找船偷渡到柬埔寨、泰國。傅還和杜承哲討論是否要到客家村莊成立新據點，企圖另起爐灶。

台版柬埔寨求職詐騙案釀三死，法院昨判決，揭露詐團許多冷血對話；其中面對死者黃女生前身體腹部腫大數倍，不適吐血，傅榆藺竟稱「這麼胖頂多是氣喘，給她呼吸新鮮空氣」。

判決指出，傅榆藺曾下令被害人喝漂白水，稱「那個死不了人，逼他們出去不准報警」；對於控員回報雜支，她說「我看快像慈善基金會，他們度假？三餐吃這麼好」。

黃男跳樓身亡後，杜承哲曾在群組下令拆掉監視器、對被害人下藥餵到暈兩天，趁昏睡解開手銬，並撤離。蔡博臣還稱「120顆FM2當鹽巴下」，陳樺韋還換算1人5顆。

45歲黃女患有肝硬化，遭拘禁關押32天，生前腹腔積水2800公升，腹部腫脹數倍，導致消化道及胃出血，吐血、大小便失禁，她不斷喊「肚子痛、想回家」，傅榆藺在群組冷血回「這麼胖頂多是氣喘，給她呼吸新鮮空氣，或是去藥局買CO2」；杜承哲還吐槽CO2是二氧化碳。

詐騙 梁朝偉 泰國

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