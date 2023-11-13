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78歲翁視訊裸聊遭側錄勒索 私密影像下架困難

記者沈能元／台北13日電
「性侵害犯罪防治法」明訂性影像移除下架規定，但私密影像下架難度高。（記者葉信菉／攝影）
「性侵害犯罪防治法」明訂性影像移除下架規定，但私密影像下架難度高。（記者葉信菉／攝影）

為保護性影像犯罪被害人，「性侵害犯罪防治法」第13條明訂性影像移除下架規定，但今年8月15日上路以來，截至10月15日，申訴案件成案率僅25%、成案後自網路移除下架比率為67.58%。私密影像下架困難，衛福部表示遭逢三大瓶頸，分別是申訴人放棄、網站IP設置國外、網站業者資訊不明。

私密影像外洩造成「數位烙印」，被害人身心巨創，但移除成效有限。衛福部性影像處理中心統計，8月15日到10月15日受理性影像申訴案總計762件，但成案數僅188件，成案率僅約四分之一；成案案件共涉及253個網址，其中171個成功移除下架，占比約六成七。

分析申訴案件類型，高達三至四成是「視訊裸聊」時，被害者遭對方側錄，再加以威脅，年齡最大申訴人為一名78歲的阿公，在「視訊裸聊」時遭對方側錄，後續被放在網路平台，再被勒索要求匯款贖回影片，否則就要向其子女、孫子女公布影像。阿公不堪其擾，向衛福部求助，希望影像盡速下架。

衛福部保護服務司長張秀鴛表示，移除下架性影像影片遇到三大瓶頸，一是申訴人提供影像，當無法確定被拍攝者為申訴者本人時，需要期限內補件，但往往申訴人沒有繼續補件，導致無法成案。

其次，若申訴人提供完整資訊，要求網路移除性影像，許多網站IP位置設在國外，大型網站有專人處理影片下架問題，處理速度較快，但一般小型論壇或付費網站，常找不到專人處理，無法順利移除。

最後，性影像若無法下架，需進行限制瀏覽，或請業者加註未滿18歲，不得觀看警語等處分，依法必須向被害人確認，但被害人常誤認為詐騙集團，或不願面對與配合，目前封網案件數為零。

今年2月，性暴力防制四法修正公布後，未依規定下架網路性影像者可處6萬至60萬元台幣（約1850至1.85萬美元）罰鍰，即使是境外平台，最重也可對業者採封網手段。

隨著手機、網路普及，性影像拍攝及散布方便，也使犯罪案件增加。衛福部保護司統計，2021年，兒少性剝削通報被害人共計1848人，2022年上升至2271人。案件類型以拍攝、製造、散布、播送、交付、公然陳列或販賣兒童或少年性影像等增加最多，女性受害者人數更多於男性。

衛福部嘉南療養院成癮暨司法精神科主任李俊宏提醒，網路散布性影像屬於新世代犯罪形態，對於數位犯罪偵查應建立完整架構，並投入更多人力、資源；性影像被害人可能遭逢相關心理創傷，需要目前家防網絡，如醫師、社工師、心理師提供相關諮商、治療等協助。

詐騙集團 心理師 性侵

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