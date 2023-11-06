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不滿酒後遭管束 男率眾包圍派出所 警逮14人

記者林昭彰／新北6日電
新北市三重派出所4日晚上被將近20人圍在門口叫囂、嗆聲，廂型車直接堵在派出所門口，甚至有幾人一度衝進所內，挑戰公權力十分囂張，還錄影上傳影音平台。(翻攝黑色豪門企業)
新北市三重派出所4日晚上被將近20人圍在門口叫囂、嗆聲，廂型車直接堵在派出所門口，甚至有幾人一度衝進所內，挑戰公權力十分囂張，還錄影上傳影音平台。(翻攝黑色豪門企業)

50歲翁姓男子前天凌晨與妻子酒後在街頭咆哮拉扯、妨害安寧，還爆粗口推擠處理員警，被強制帶回派出所保護管束2小時；翁疑因此不滿，前晚和妻兒帶10多人折返包圍派出所叫囂，要找員警理論，還一度衝進所內。警方為免事態擴大先行驅離，昨天陸續逮捕翁一家3口等14人，依聚眾妨害秩序等罪嫌送辦。

警方調查，前天凌晨3時許，三重警分局獲報正義北路28巷口有人打架，員警趕抵發現50歲翁男與44歲王姓妻子當街咆哮拉扯、妨害安寧，2人都喝酒情緒激動，翁男因辱罵、動手推擠員警，被強制帶回三重派出所保護管束，清晨5時許責由家人帶回。

翁疑不滿，前晚9時57分和妻子、26歲兒子到三重派出所聚眾鬧事，把廂型車、轎車開上人行道，車頭對準值班台堵在派出所門口，趕來支援的汽、機車則狂按喇叭叫囂。

翁男等人圍在門口叫罵「有牌流氓」，嗆聲處理的廖姓員警「出來面對」，還對派出所撒紙張，數名聲援的年輕人則拿手機錄影，飆罵髒話，還將影片上傳網路影音平台，行徑囂張。

警方一開始只是堵在門口不准人群進入，喝斥撒紙張等行為，並呼叫支援，但翁姓父子仍闖進大門，數人也跟著鼓譟擠進門內，場面一度混亂；支援警力隨後趕到展開驅離，並錄影蒐證查抄車號，前晚10時5分翁等人全數撤離。

警方隨即報檢察官指揮，昨天凌晨2時許先逮捕翁姓夫妻和兒子共9人，昨上午再帶回5人，14人分別依妨害公務、聚眾妨害秩序罪送辦。

三重警分局長張國哲昨召開記者會，支持基層員警執法態度，強調警察執法不容挑釁，任何挑戰法律的失序行為，追究到底。

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