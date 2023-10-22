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遊覽車超車釀4死22傷 竹科員旅公司員工旅遊遇死劫

台灣新聞組／台北22日電
國道三號22日發生重大車禍，釀4死22傷悲劇。（記者陳苡葳／攝影）
國道三號22日發生重大車禍，釀4死22傷悲劇。（記者陳苡葳／攝影）

國道三號昨天發生死亡車禍，釀4死22二傷。新竹耀群科技公司舉辦員工旅遊，遊覽車司機疑在國道不斷飆車甩尾，行經雲林斗六路段超車擦撞自小客車，導致坐在遊覽車最後一排的母子及小客車上兩人身亡。陳姓司機辯稱是員工要趕時間才超速，警詢後依過失致死罪送辦。

耀群科技員工昨天有三輛遊覽車從北南下，另兩輛遊覽車從南北上，預計到劍湖山集合，發生事故的遊覽車是從北部出發，車上約40人。車上員工回憶表示，從泰安休息站出發後，明顯發覺司機不斷超車，坐在後排搖晃劇烈，事故發生時許多乘客已睡著，因巨大撞擊有許多人被拋起。

吳姓主管說，遊覽車突受撞擊偏移，感覺人被拋起，隨後目睹司機從駕駛座往左邊外側倒出，他趕緊帶同仁從駕駛座車門疏散。

傷亡最慘的是坐在最後後排的賴姓一家四口，靠窗的12歲男童當場死亡，母親送醫也不治，賴父對妻兒驟然離世悲痛欲絕，對事件發生經過僅說「我也不知道」。禮儀社業者透露，男童有繫安全帶，但頭部重創，車窗破一個大洞且血跡斑斑。

遭撞的自小客車嚴重變形，陳姓駕駛（52歲）及羅姓女乘客（61歲）送醫也死亡，兩人從中部共乘南下無奈卻遇死劫，家屬已提告求償。

警方初判，遊覽車司機原本行駛在外側車道，因想超車但變換車道不當，失控擦撞內側護欄，撞擊正行駛在外側車道的銀色自小客車，再擦撞外側隔音牆，兩車互卡拖行約200公尺才停下。遊覽車身右側玻璃全碎裂，車內椅背留下血跡，左側車輪爆裂，景象慘不忍睹。

陳姓司機表示，自己開車狀況很好，有繞來繞去要超車，開車時速大概在110公里，「有時候會開比較快，會超過110」，陳還說「沒車的時候開比較快，因為他們說趕時間」。

國道第八分隊古坑分隊長蔡源璋表示，司機未酒駕，乘客指司機沿路按喇叭超車，研判應是司機行為不當導致，確切肇事須待行車紀錄器判讀結果出爐。

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