我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

偷車新招 竊賊駭進「汽車中控系統」不超過1分鐘就得手

全球股市市值跌到100兆美元以下 都怪兩大利空罩頂

在台積廠區放炸彈炸同事 判9年8月

記者巫鴻瑋、黃羿馨、張裕珍／新竹28日電
承包台積電新建工程的科技公司員工在台積廠區放炸彈炸同事。示意圖。(本報資料照片)
承包台積電新建工程的科技公司員工在台積廠區放炸彈炸同事。示意圖。(本報資料照片)

承包台積電新建工程的科技公司員工賴柏維，去年疑因對陳姓同事不滿，涉自製遙控炸彈報復，在台積電廠區機車停車場放置炸彈引爆，造成陳男炸傷，下巴遭碎片射入，右手指截肢，爆炸波及一旁其他同事；新竹地方法院依意圖犯罪而製造爆裂物罪，判賴九年八月徒刑。

判決指出，卅五歲賴柏維是台積電十二廠Ｐ八新建工程承包商森核科技工程公司員工，與被害卅八歲陳姓男子為同事，疑因不滿陳時常在工作上碎念，涉自製遙控爆裂物，去年一月十四日以黑色塑膠袋包裹後，放在陳機車前方置物籃。

賴當天下午一時許到現場布置，等陳男與妻子下午五點下班走到停車場，在兩人距離機車卅公尺處遙控引爆，當場造成陳男前胸、右腹及右手臂炸傷，下巴炸爛被碎片刺入，額頭也擦傷，右小指也被炸到截肢僅剩一節關節，一名經過同事則手機被炸爛、衣物破損。

檢警循線在賴宿舍搜出點火裝置、遙控發射器，另在賴男嘉義老家搜出藏在畢業證書卷軸中火藥，及自製炸彈材料。

賴柏維供稱因陳男曾罵過他才會報復，同事也證稱二人多年前就曾因工作關係口角。但陳男自認跟賴沒有過節，並指賴工作態度懶散。

檢方原以殺人未遂、恐嚇等罪嫌起訴賴，但法官認為賴沒有強烈殺人動機，被害陳男傷勢雖不輕，不能以殺人未遂罪論處，改依意圖犯罪而製造爆裂物罪，判賴九年八月，徒刑，褫奪公權七年。可上訴。

台積電 關節

上一則

查處境外IP恐嚇 檢警研擬修法

下一則

瑪莎小開打傷男大生 700萬和解破局 仍判9年

延伸閱讀

台積電股價再跌 創4個月來低點 面臨500元台幣保衛戰

台積電股價再跌 創4個月來低點 面臨500元台幣保衛戰
iPhone 15 Pro傳過熱問題 拆解達人曝2原因

iPhone 15 Pro傳過熱問題 拆解達人曝2原因
台積3奈米發威 奪高通5G大單

台積3奈米發威 奪高通5G大單
大廠急單湧現 台積先進封裝增購3成機台

大廠急單湧現 台積先進封裝增購3成機台

熱門新聞

震驚全台的白曉燕撕票案26年了，兇手陳進興伏法，他的兩個兒子在美國低調成長，鮮少談起爸爸。圖為當年陳妻張素真（右二）帶著小兒子到醫院見陳進興最後一面。（本報資料照片）

南非武官之子與侯友宜相見歡 陳進興兒也在美國重生

2023-09-21 00:51
郭台銘對於侯友宜的訪美行表示美國法律有規定不干預外國政治，因此「不予評論」。記者李定宇／攝影

侯友宜訪美歸國 郭台銘吐四個字

2023-09-22 13:05
民進黨總統參選人賴清德(左起)、民眾黨總統參選人柯文哲、國民黨總統參選人侯友宜、鴻海創辦人郭台銘。(本報資料照片)

最新民調 民進黨支持度挫6.5%、國民黨重回老二

2023-09-24 11:05
趙少康密會韓國瑜，希望加速非綠陣營整合。對此，鴻海創辦人郭台銘引用孫子兵法表示「兵無常勢，水無常形」，總有自己制勝之道境。（記者李定宇／攝影）

趙少康找韓國瑜加速藍白合 郭台銘引孫子兵法吐8字真言

2023-09-26 05:20
蔣經國國際學術交流基金會錢復（左）昨天舉行《錢復回憶錄》卷四新書發表會，兒子錢國維（右）也出席致詞。記者曾吉松／攝影

錢復新回憶錄披露直諫馬英九 身邊某君惹毛所有人

2023-09-20 13:56
作家李昂。（本報資料照片）

李昂酸「中學懷孕很恭喜」刪照了 博愛座女乘客：撤告過原本生活

2023-09-23 20:15

超人氣

更多 >
挽救婚姻…她分享「北歐睡覺法」 夫妻感情更好

挽救婚姻…她分享「北歐睡覺法」 夫妻感情更好
上百青少年蒙面到費城中心城打劫蘋果等店面 約20嫌被捕 1女性還直播

上百青少年蒙面到費城中心城打劫蘋果等店面 約20嫌被捕 1女性還直播
蘋果、口香糖都不能吃？上飛機前別碰「5種食物」

蘋果、口香糖都不能吃？上飛機前別碰「5種食物」
無預警取消3場演出…蔡依林道歉 突揭重大喜訊

無預警取消3場演出…蔡依林道歉 突揭重大喜訊
馬斯克：邊境移民問題有多嚴重 我要親自去看看

馬斯克：邊境移民問題有多嚴重 我要親自去看看