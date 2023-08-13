我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

開學在即 華人媽媽「反向海淘」買用品 只要一半價錢

好市多官網推出隱藏福利 舊電子品可換購物卡

受暴婦庇護資源不足 有人被趕回家 「誰還敢求助」

記者林琮恩／台北13日電
受暴婦女庇護量能 製表／聯合報元氣中心
受暴婦女庇護量能 製表／聯合報元氣中心

國民法官第一案審判不堪家暴殺害丈夫的季姓婦人。她於庭審中表示，自己曾躲到姐妹家中，地址不幸被找到，丈夫直接到門口堵人，險遭到毒打。家暴防治法上路後，受暴者可緊急安置在庇護所，遠離受暴環境，但台灣庇護資源不均、地處偏遠、大通舖混居，縱有空間也沒人想去，受暴者寧願找親友或回到家中，難擺脫暴力環境。

全台庇護資源分布不均，衛福部統計，台北市收容人數為全台最多有151人，苗栗縣、台東縣、澎湖及金門、馬祖則完全無資源，收容人數超過50人以上的包含台北市，僅有台中、桃園、新北與屏東。

勵馨基金會執行長王玥好說，各縣市庇護資源存在嚴重落差，有些縣市礙於預算，曾有受暴婦住一到五周就被趕回家，庇護經驗不佳「誰還敢求助」？

婦女救援基金會執行長杜瑛秋說，長期被暴力對待的婦女，有些希望能訴請離婚，待在庇護所是較為安全的選擇，有社工協助離婚程序，幫忙重整生活，只是庇護所大多須與他人共住一室，不少受暴者難適應團體生活，或有些受暴者會帶孩子入住，但庇護所距離學校太遠，光送孩子上學，就得花一小時，也成了不入住的原因之一。

高風險受暴者，通常需入住中長期庇護所，但全台目前僅有20處中長期庇護所，雖可入住1到2年，依衛福部統計，平均每人安置時間僅有8.56個月，緊急短期安置可住3個月，但平均也僅安置26.8天。

杜瑛秋說，高風險受暴者無法入住中長期庇護所，如果又身處在高房價、高租金的雙北市，根本無力找安身之地，最後仍又是回到暴力環境中。

「家庭暴力防治法」催生者之一、婦權律師王如玄說，不少庇護所位處偏遠，交通不便，也讓受暴者被迫遠離原先生活圈，無法獲得像待在親友家能獲得關懷，包括季姓婦人在內。可見庇護所，從設置到使用，大多不符期待。

世新大學性別研究所所長伍維婷說，受暴者不願前往庇護所，背後原因很多，家暴法實施至今已25年，仍無法貼近受暴者的需求，亟須檢討。

保護司副司長郭彩榕表示，受暴者若遇家暴須離開家中，多優先尋求親友資源，如須庇護安置，庇護所只是選項之一，也能選擇安置旅館或提供租金補貼。若社工認定被害人保護因子足夠，也沒有意願接受安置，不會強迫入住。

庇護 家暴 租金

上一則

蔡正元：侯友宜背信不少 打關公誠信傷郭三分自傷七分

下一則

遠嫁到台灣反覆受暴十多年 3紙保護令護不了她

延伸閱讀

1200戶無證家庭 最快下周遷出紐約市 安置到上州13個庇護點

1200戶無證家庭 最快下周遷出紐約市 安置到上州13個庇護點
長島市四星酒店 傳徵作庇護所

長島市四星酒店 傳徵作庇護所
庇護所60天驅逐政策挨批 市府：養不起

庇護所60天驅逐政策挨批 市府：養不起
賓州擁槍家暴者槍枝沒收率僅13% 明顯執法不力

賓州擁槍家暴者槍枝沒收率僅13% 明顯執法不力

熱門新聞

程男在自費出版的書中寫下前妻結婚以前已經不是處女身分，遭前妻怒告。記者黃羿馨／攝影

出書爆前妻風流史「非處女」 台83歲退休經理判拘役罰款

2023-08-08 15:59
台灣一名人夫趁新冠肺炎期間，擔任藥師的妻子忙碌之際搞外遇，還以妻子曾流產不適合懷孕為由，成功勸誘離婚。示意圖。（取材自ingimage）

女藥師流產忍痛答應丈夫離婚 看小三IG才驚覺他早外遇

2023-08-06 21:15
陳志強（右）、錢帥君曾交往過三年。(本報系資料照)

洗錢大亨自泰國押解回台 女友名模錢帥君動態受矚

2023-08-10 11:33
3歲的哈士奇「Yuma」日前闖禍，被抓到警局做筆錄，飼主蘇小姐拿起事故聯單訓斥，Yuma一臉厭世。圖／蘇小姐提供

哈士奇成交通事故「當事人」 女主人訓斥網友笑翻

2023-08-12 14:50
高雄市議員邱于軒遭網友霸凌罵「垃圾議員」，獲賠20萬後出招要查封網友房產。圖／取自邱于軒臉書

臉書罵議員一句「垃圾」 他因人身攻擊敗訴恐賠上房產

2023-08-06 12:07
圖為高等法院台南分院檢察署。(本報系資料照)

台商父子涉當共諜 還利誘2軍人簽「效忠自願書」洩密

2023-08-07 09:48

超人氣

更多 >
鄭州18歲高中生繼承百萬房產「半價賣掉」 原因令人傻眼

鄭州18歲高中生繼承百萬房產「半價賣掉」 原因令人傻眼
好市多官網推出隱藏福利 舊電子品可換購物卡

好市多官網推出隱藏福利 舊電子品可換購物卡
中國版雷曼風暴？中融信託暴雷引恐慌 逾期兌付483億

中國版雷曼風暴？中融信託暴雷引恐慌 逾期兌付483億
失聯華女家人澄清：金芳訂好回程票 決非留美不歸

失聯華女家人澄清：金芳訂好回程票 決非留美不歸
劉嘉玲發文洩生活狀態 面對「梁朝偉私生子」傳聞回應引關注

劉嘉玲發文洩生活狀態 面對「梁朝偉私生子」傳聞回應引關注