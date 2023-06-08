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婦教兒女與繼父亂倫3年 詭辯教「性教育」

台灣新聞組／台北8日電
一名女子以「性教育」為名，讓兒子、女兒和繼夫行集體性交，亂倫期間長達3年。台灣高等法院依未滿14歲之女子為性交等罪判繼父5年10月徒刑，生母3年2月徒刑。(ingimage)
一名女子以「性教育」為名，讓兒子、女兒和繼夫行集體性交，亂倫期間長達3年。台灣高等法院依未滿14歲之女子為性交等罪判繼父5年10月徒刑，生母3年2月徒刑。(ingimage)

1名女子以「性教育」為名，讓兒子、女兒和繼夫行集體性交，亂倫期間長達3年。台灣高等法院依未滿14歲之女子為性交等罪判繼父5年10月徒刑，生母3年2月徒刑。

檢方指控，繼父和生母對這對小兄妹的犯罪行為多達5次，被害期間長達3年，使得2名小孩性觀念錯誤偏差，以為有性需求，兄妹、父母和母子間都可以「相互完成」，都送進了少年法庭。

從事鷹架工作的繼父聲稱他本性良善，木訥而不善言詞，之前因工作地點、離婚程序完結後未立即辦理戶籍遷移而造成聯繫障礙，在渾然不知有司法程序的狀況下因臨檢而遭羈押，但他完全坦承犯行，全力配合司法調查程序，痛改前非。他說自己只有國中畢業，智識不高，不知道會觸法，請求輕判。

生母則表示長年遭受丈夫家暴、性虐待，為了家庭和諧仍忍受丈夫對孩子的「發洩」；她曾告知孩子這些「性教育」不正確，但丈夫依舊不滿就發洩在4個小孩（另有2名幼子）身上並打罵，她無從選擇，只能接受丈夫主導的性交。婦人說，如果她反對性教育，4個小孩都會被打罵。她說，大兒子因交女朋友，丈夫大為光火，還遷怒女兒，並對小孩「再教育」。

高院審理認為無從證明婦人長期遭受家暴、性虐待，但她因前年2月離家出走，4月時因和女性友人有親密舉止，遭丈夫和大兒子毆打，婦人聲請通常保護令後才告訴社工荒唐事。在婦人離家期間，丈夫尋妻不果而買醉，兒子為了安撫繼父，要求妹妹佯裝成媽媽裸睡陪伴，但他自己也脫光光睡在妹妹身旁，外公敲門見狀驚愕，馬上制止。

高院認為婦人會供出本案不全然是為了保護小孩，且她離家，讓小兄妹得持續接受繼父嚴重違反倫常的性觀念教育，沒有可憫之處。而工人身為小孩的繼父卻罔顧人倫，「性教育」其實就是群交，犯罪情節嚴重，也沒有可以減刑的理由。

高院考量5次亂倫都是由丈夫提議主導，婦人是附和配合，因此量刑輕重不一。

教育 高院 家暴

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