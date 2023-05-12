我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

裁員、搬離…金山經濟「厄運循環」可能是好事？

CNN：美對中關係「黑臉」薛曼 將在夏天去職

北港前鎮長收750萬賣6清潔隊職判10年2月 聲請釋憲不成

記者王宏舜／台北12日電
雲林縣北港前鎮長蕭永義收750萬賄款，讓6人當上清潔隊員，一、二審被依貪汙治罪條例判刑10年2月，最高法院駁回上訴定讞。他聲請法規範及裁判憲法審查，憲法法庭不受理。（翻攝自北港鎮公所網站）
雲林縣北港前鎮長蕭永義收750萬賄款，讓6人當上清潔隊員，一、二審被依貪汙治罪條例判刑10年2月，最高法院駁回上訴定讞。他聲請法規範及裁判憲法審查，憲法法庭不受理。（翻攝自北港鎮公所網站）

雲林縣北港前鎮長蕭永義收750萬（台幣，下同，約24.4萬美元）賄款「販售」清潔隊員職缺，讓6人當上清潔隊員，一、二審被依貪汙治罪條例判刑10年2月，最高法院駁回上訴定讞。蕭認為最高法院適用的貪汙治罪條例第2、3、4、5、6條刑度過重，終局判決未也未適用「如無所得，在自首或自白後，即應減免其刑」，聲請法規範及裁判憲法審查，憲法法庭不受理。

蕭永義主張貪汙治罪條例第2條、第3條、第4條、第5條及第6條規定所定刑度過重，不符刑罰體系的均衡原則；而確定終局判決未以「如無所得，在自首或自白後，即應減免其刑」的方式論斷貪汙治罪條例第8條第1項及第2項規定適用否，牴觸憲法第8條人身自由及第16條訴訟權。

憲法法庭第五審查庭認為貪汙治罪條例第4條、第6條及第8條第1項未為最高法院和台南高分院適用，蕭永義不得聲請法規範審查，而其他的聲請，只是在爭執法院認事用法和立法政策是否適當，沒有說明哪裡有牴觸憲法，也沒具體說明有何侵害基本權利或悖離憲法價值之處，不符合憲法訴訟法聲請規定，以一致決裁定不受理。

蕭永義2019年9月陸續透過白手套，收取120萬元到150萬元不等賄款，簽准錄用6人到清潔隊工作，涉嫌「販賣職務」事證明確，蕭也坦承犯行，一、二審都被判刑10年2月，褫奪公權8年，不法所得750萬元沒入，他上訴到最高法院，去年5月5日遭駁回。

上一則

證實夜會半小時 柯文哲問郭台銘：不知規則還參加比賽

下一則

中捷案釀1死10傷疑作業疏漏 4業者交保

延伸閱讀

重慶小姊弟墜樓二審出爐 生母攜判決書祭奠：執行死刑才是重中之重

重慶小姊弟墜樓二審出爐 生母攜判決書祭奠：執行死刑才是重中之重
舉債上限僵局 拜登政府被控侵犯國會權力

舉債上限僵局 拜登政府被控侵犯國會權力
軍人搶劫 同夥無罪 憲法法庭判可再審

軍人搶劫 同夥無罪 憲法法庭判可再審
奧克拉荷馬死刑犯 最高法院暫停處決

奧克拉荷馬死刑犯 最高法院暫停處決

熱門新聞

來自澳洲的淡江大學交換學生肖雷（Alex Shorey），上月初疑似因誤食老鼠藥中毒，送醫後一度命危，目前已返澳接受治療。 圖／翻攝畫面

不願讓他離台？澳洲交換生中毒 女密友坦承買老鼠藥

2023-05-05 14:57
SWAG宣布八軍團前輔導長內內正式出道，並預告9日有直播處女秀。（取材自IG）

營區內激戰影片外流遭汰除 女輔導長轉戰成人平台

2023-05-09 02:26
台大27日將舉行111學年度畢業典禮，當天將邀請重磅嘉賓擔為畢業生致詞。圖／聯合報系資料照、路透（合成圖）

台大畢業典禮請到這位大咖 校友瘋狂：想拿顯卡簽名

2023-05-09 19:49
星宇航空昨日本航班接連出狀況，甚至造成旅客在航廈過夜。（翻攝自PTT）

星宇航空遇怪風 讓旅客睡航廈「滿地睡袋」畫面曝光

2023-05-06 20:06
郭台銘。（記者曾學仁／攝影）

郭台銘批林書豪「回台打球沒唱國歌」網友：美國國歌？

2023-05-04 14:17
台北知名大學學府理工科碩士班女研究生，戀上李姓男教授發生不倫戀之後，不滿教授事後未持續展現熱情，上網散布李的裸照、誹謗李始亂終棄。示意圖／Ingimage

台最高學府「師生戀」後教授不熱情 女研究生瘋狂報復

2023-05-08 15:31

超人氣

更多 >
妻子去世一個月 白卡向他追討22萬醫療費

妻子去世一個月 白卡向他追討22萬醫療費
不是馬桶 旅館工作人員透露房間內最髒的是這些

不是馬桶 旅館工作人員透露房間內最髒的是這些
他們講話別信 …3星座是「唬爛王」 第1名靠嘴吃飯

他們講話別信 …3星座是「唬爛王」 第1名靠嘴吃飯
64歲金山華婦 遭鄰居背後捅刀身亡

64歲金山華婦 遭鄰居背後捅刀身亡
養出快樂孩子 專家說有個方法不受歡迎卻很有效

養出快樂孩子 專家說有個方法不受歡迎卻很有效