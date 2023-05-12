北港前鎮長收750萬賣6清潔隊職判10年2月 聲請釋憲不成

雲林縣北港前鎮長蕭永義收750萬賄款，讓6人當上清潔隊員，一、二審被依貪汙治罪條例判刑10年2月，最高法院駁回上訴定讞。他聲請法規範及裁判憲法審查，憲法法庭不受理。（翻攝自北港鎮公所網站）

雲林縣北港前鎮長蕭永義收750萬（台幣，下同，約24.4萬美元）賄款「販售」清潔隊員職缺，讓6人當上清潔隊員，一、二審被依貪汙治罪條例判刑10年2月，最高法院駁回上訴定讞。蕭認為最高法院適用的貪汙治罪條例第2、3、4、5、6條刑度過重，終局判決未也未適用「如無所得，在自首或自白後，即應減免其刑」，聲請法規範及裁判憲法審查，憲法法庭不受理。

蕭永義主張貪汙治罪條例第2條、第3條、第4條、第5條及第6條規定所定刑度過重，不符刑罰體系的均衡原則；而確定終局判決未以「如無所得，在自首或自白後，即應減免其刑」的方式論斷貪汙治罪條例第8條第1項及第2項規定適用否，牴觸憲法第8條人身自由及第16條訴訟權。

憲法法庭第五審查庭認為貪汙治罪條例第4條、第6條及第8條第1項未為最高法院和台南高分院適用，蕭永義不得聲請法規範審查，而其他的聲請，只是在爭執法院認事用法和立法政策是否適當，沒有說明哪裡有牴觸憲法，也沒具體說明有何侵害基本權利或悖離憲法價值之處，不符合憲法訴訟法聲請規定，以一致決裁定不受理。

蕭永義2019年9月陸續透過白手套，收取120萬元到150萬元不等賄款，簽准錄用6人到清潔隊工作，涉嫌「販賣職務」事證明確，蕭也坦承犯行，一、二審都被判刑10年2月，褫奪公權8年，不法所得750萬元沒入，他上訴到最高法院，去年5月5日遭駁回。