從遊戲中學防災 桃市消觀音分隊到國小擺陣 學童闖關直呼好刺激

「如果遇到火災怎麼辦？」、「地震 來了要躲哪裡？」台灣桃園市消防局第三救災救護大隊觀音分隊昨天到育仁國小辦「小小消防宣導員」體驗活動，將校園變成一座「防災闖關樂園」，讓學童化身「小小消防宣導員」，在遊戲與體驗中學習守護自己與家人的重要知識。

分隊長林宏鋅說，希望透過寓教於樂的方式，讓孩子在體驗中記住防災觀念，將安全知識帶回家庭，讓防災成為日常生活的一部分。活動現場滿是熱鬧氣氛，學童們分組排隊闖關，在消防哥哥帶領下，一邊聽解說、一邊實際操作。

分隊特別設計四道關卡，包括「風火專家－風火無情」、「地震專家－震天動地」、「救護專家－妙手回春」及「應變專家－即刻求生」，讓孩子們從火災、地震到緊急救護，一步步學習正確應變方式。

不少學生第一次體驗防災演練，聽到消防員講解火災逃生與求救方式時，個個睜大眼睛、認真模仿；有人學習如何正確避難，也有人在救護關卡嘗試簡單的急救觀念，現場笑聲與驚呼聲此起彼落，讓防災教育不再只是課本上的知識。

由於下個月初就是清明節掃墓，消防哥哥趁機向全校師生宣導「四不一要」觀念，包括祭祖掃墓除草不用火、紙錢不燃燒、爆竹不燃放、菸蒂不亂丟，並提醒垃圾記得帶走，共同維護墓地環境與消防安全。

此外，近日氣溫驟降冷氣團再度來襲，消防哥哥也提醒學童回家後要注意家中熱水器的安裝位置，如果設置在陽台，應避免晾掛衣物並保持通風，以免發生一氧化碳中毒意外。

第三大隊長吳家豪提醒，電氣因素是火災最常見的原因之一，使用延長線時切勿綑綁電線，也不要讓插座超載使用，才能降低火災風險。他強調，學童若遇到火災，最重要的是立即通知大人並迅速避難逃生，而不是逞強滅火，才能保護自己安全。

