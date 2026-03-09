我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約華社知名人士、前聯邦民權委員會委員王碚逝世

與澳洲總理通話 川普：正處理伊朗女足隊政治庇護

從遊戲中學防災 桃市消觀音分隊到國小擺陣 學童闖關直呼好刺激

記者陳恩惠／桃園報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
由於下個月初就是清明掃墓節，觀音分隊消防哥哥也向師生宣導「四不一要」觀念，包括祭祖掃墓除草不用火、紙錢不燃燒、爆竹不燃放、菸蒂不亂丟，並提醒垃圾記得帶走，共同維護墓地環境與消防安全。（桃市消觀音分隊提供）
由於下個月初就是清明掃墓節，觀音分隊消防哥哥也向師生宣導「四不一要」觀念，包括祭祖掃墓除草不用火、紙錢不燃燒、爆竹不燃放、菸蒂不亂丟，並提醒垃圾記得帶走，共同維護墓地環境與消防安全。（桃市消觀音分隊提供）

「如果遇到火災怎麼辦？」、「地震來了要躲哪裡？」台灣桃園市消防局第三救災救護大隊觀音分隊昨天到育仁國小辦「小小消防宣導員」體驗活動，將校園變成一座「防災闖關樂園」，讓學童化身「小小消防宣導員」，在遊戲與體驗中學習守護自己與家人的重要知識。

分隊長林宏鋅說，希望透過寓教於樂的方式，讓孩子在體驗中記住防災觀念，將安全知識帶回家庭，讓防災成為日常生活的一部分。活動現場滿是熱鬧氣氛，學童們分組排隊闖關，在消防哥哥帶領下，一邊聽解說、一邊實際操作。

分隊特別設計四道關卡，包括「風火專家－風火無情」、「地震專家－震天動地」、「救護專家－妙手回春」及「應變專家－即刻求生」，讓孩子們從火災、地震到緊急救護，一步步學習正確應變方式。

不少學生第一次體驗防災演練，聽到消防員講解火災逃生與求救方式時，個個睜大眼睛、認真模仿；有人學習如何正確避難，也有人在救護關卡嘗試簡單的急救觀念，現場笑聲與驚呼聲此起彼落，讓防災教育不再只是課本上的知識。

由於下個月初就是清明節掃墓，消防哥哥趁機向全校師生宣導「四不一要」觀念，包括祭祖掃墓除草不用火、紙錢不燃燒、爆竹不燃放、菸蒂不亂丟，並提醒垃圾記得帶走，共同維護墓地環境與消防安全。

此外，近日氣溫驟降冷氣團再度來襲，消防哥哥也提醒學童回家後要注意家中熱水器的安裝位置，如果設置在陽台，應避免晾掛衣物並保持通風，以免發生一氧化碳中毒意外。

第三大隊長吳家豪提醒，電氣因素是火災最常見的原因之一，使用延長線時切勿綑綁電線，也不要讓插座超載使用，才能降低火災風險。他強調，學童若遇到火災，最重要的是立即通知大人並迅速避難逃生，而不是逞強滅火，才能保護自己安全。

消防哥哥向學童們宣導，家中最好裝設警器，同時要防範熱水器安裝的地點，如果設置在陽...
消防哥哥向學童們宣導，家中最好裝設警器，同時要防範熱水器安裝的地點，如果設置在陽台，應避免晾掛衣物並保持通風，以免發生一氧化碳中毒意外。（桃市消觀音分隊提供）

桃市消防局第三救災救護大隊觀音分隊昨到育仁國小擺陣，讓學童在闖關遊戲中學到急救、...
桃市消防局第三救災救護大隊觀音分隊昨到育仁國小擺陣，讓學童在闖關遊戲中學到急救、生存等闖關體驗活動。學童們在指導下進行地震專家-震天動地演練。（桃市消觀音分隊提供）

經觀音分隊消防哥哥指導下，參加小小宣導員體驗活動的育仁國小學童們收穫豐富。（桃市...
經觀音分隊消防哥哥指導下，參加小小宣導員體驗活動的育仁國小學童們收穫豐富。（桃市消觀音分隊提供）

世報陪您半世紀

地震

上一則

「努力過的人都是戰士」 台無緣晉級WBC複賽 賴清德引動漫名句鼓勵

下一則

歌劇院也可以用手「聽」 台中歌劇院10周年發布永續報告書

延伸閱讀

買亞馬遜太陽能裝飾燈起火 田納西住家全燒毀

買亞馬遜太陽能裝飾燈起火 田納西住家全燒毀
花20元在亞馬遜買的太陽能裝飾燈起火 整棟房子燒毀

花20元在亞馬遜買的太陽能裝飾燈起火 整棟房子燒毀
日落公園公寓火災 疑電動滑板車肇禍

日落公園公寓火災 疑電動滑板車肇禍
華人家有自閉兒 音樂、繪畫、開飛機 走出一片天

華人家有自閉兒 音樂、繪畫、開飛機 走出一片天

熱門新聞

圖為「獵豹」輪型戰車原型車，砲塔使用的105公厘砲。圖／本報系資料照

台國軍欲自製105公厘砲彈 南韓不給關鍵原料輸出許可

2026-03-07 15:11
中國大陸國台辦4日在北京舉行例行新聞發佈會，發言人張晗就近期兩岸熱點問題回答記者提問。 (中新社)

賴清德稱「大陸」 國台辦：兩岸一家人

2026-03-04 21:04
先前中國在台灣周邊軍演，台方F-16戰機拍下解放軍殲十六戰機的畫面。(圖／台國防部提供)

解放軍機連續9天幾乎不出海 與美伊戰事有關？

2026-03-08 14:51
美國國防部前官員胡振東。中央社

胡振東：中國具摧毀美國能力 印太不會出現戰力真空

2026-03-05 15:11
國民黨主席鄭麗文。(記者戴永華／攝影)

鄭麗文登「外交事務」提3支柱嚇阻：台灣不必選邊站

2026-03-03 08:43
行政院長卓榮泰7日清晨搭乘華航編號B-18122的空中巴士A321neo客機，由空軍松指部飛往東京。圖為該飛機的資料照。（本報資料照片）

卓榮泰「私人行程」包機赴日看經典賽 不排除會日政要 費用誰埋單？

2026-03-07 21:47

超人氣

更多 >
旅行紀錄遭疑 同公司3公民3綠卡入境芝城全被抓 　

旅行紀錄遭疑 同公司3公民3綠卡入境芝城全被抓 　
航空公司大砍經濟艙乘客福利 哩數累積資格也沒了

航空公司大砍經濟艙乘客福利 哩數累積資格也沒了
工作狂三星座如跟工作結婚 他覺醒時人生已犧牲大半

工作狂三星座如跟工作結婚 他覺醒時人生已犧牲大半
美媒爆美以分歧：以軍狂炸伊朗油設施 美方驚呼搞什麼鬼

美媒爆美以分歧：以軍狂炸伊朗油設施 美方驚呼搞什麼鬼
20歲喀什姑娘奪中國小姐后冠 不只美還擁有1身分…

20歲喀什姑娘奪中國小姐后冠 不只美還擁有1身分…