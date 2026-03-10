容訓不足 台500新科律師待訓 全律會批「管考不管訓」

律師國考去年錄取首度破千人，律師容訓量不足。圖為國考補習班。（記者邱德祥／攝影）

今年律師訓練名額嚴重不足，500多名約3成新科律師被迫排「候補」，全國律師聯合會指政府「只管考、不管訓」，對律師錄取人數長期超出律師訓練體系合理容訓量置之不理；法律系教授認為，政府強制新科律師集中受訓，就有義務提供經費與場地。

去年律師國考錄取1042人，首度破千人，全國律師聯合會在錄取公布後聲明，指錄取人數長期失控，已超過律師研習所與實習事務所合理容訓量。

目前律師職前訓練，由法務部委託中華民國律師公會全國聯合會辦理，該會律師研習所負責安排講師及時數，報請法務部通過後執行，經費也來自法務部。

全律會表示，立法院去年統刪法務部律師職前訓練委辦經費，受場地限制及受訓人數增加等因素影響，前一期基礎訓練曾採取分組輪流實體及視訊併行，但導師及學習律師普遍認為視訊品質不良、教學互動受限。為確保新一期基礎訓練品質，將回歸全實體受訓，員額調整至810人。

扣除往年錄取但未受訓人員，粗估只剩528個受訓名額，去年度錄取新科律師中，有514人要排候補。全律會秘書長林俊宏說，目前場地和經費就是訓不完，多年來不斷向法務部和考選部反映，始終不被接受。

智慧財產權學者章忠信表示，若是使用者付費，當然是實習律師對自身學習投資；若是國家培養人才，就可由政府承擔。

政治大學法律學系副教授廖元豪說，會計師、醫師、諮商心理師等其他專業領域都沒有「國家統一訓練才能授證」規定，國家既然要強制新科律師統一受訓，就有義務提供適當場地與經費，預算應由政府編足。