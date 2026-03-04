影／中東戰火延燒空域被迫關閉 阿聯酋航空暫時復航載運501旅客抵台

我的頻道

記者黃仲明／桃園國際機場報導
賴小姐親眼目睹地對空飛彈攻擊無人機，感受到爆炸產生的衝擊波，希望不管是中東還是兩岸都世界和平。（記者黃仲明／攝影）
美國與以色列2月底聯手對伊朗發動軍事行動，伊朗也展開報復行動，中東戰火延燒導致多國領空被迫關閉、機場停飛，其中經營杜拜-台北航線的的阿聯酋航空，EK-366、EK-386航班自2月28日飛抵台灣後，當天的航機還停在桃機，其後航線暫停營運，一直到4日下午阿聯酋暫時復航EK-366航班，搭載275名國人及226名外籍人士，共501名旅客返台。

影片來源：聯合新聞網

阿聯酋EK-366航班4日下午3時58分抵達桃園國際機場，交通部觀光署副署長黃荷婷、外交部領務局機場辦事處主任李盈興、機場公司董事長楊偉甫及總經理范孝倫到場接機，並準備600份蘋果酥致贈機組員與旅客，象徵「平安回家」。移民署也特別規劃3個e-Gate專台迎接歸心似箭的旅客，幫助他們縮短通關時間、儘速返家。

搭乘該班機返台的旅客賴小姐表示，因為先生在國際城開餐廳，她在當地親眼目睹地對空飛彈攻擊無人機，雖然聲音聽起來像煙火，但爆炸後的衝擊波傳過來時令人感到震撼。原本預計1日返台，班機卻因戰爭停飛，幸好任職航空公司的朋友傳達第一手訊息才順利買到票返台。他希望不管是中東還是兩岸都世界和平，發生戰爭都是苦到百姓。

旅客王小姐說，他跟家人到杜拜跟阿布達比旅遊原訂1日返台，班機突然取消就在飯店大廳等消息，等待的這幾天有在路上聽到天空傳來的爆炸聲，在飯店裡也常常聽到地對空飛彈攔截炮彈的聲響。4日終於平安回到台灣，小朋友都非常想去上學，因為上學是很難得珍貴的。跟太太到杜拜旅遊的陳先生表示，在帆船飯店附近有聽到爆炸聲，目前還有很多旅客困在杜拜，旅行社通知有班機回台灣時立刻到機場待命，等了6個多小時終於搭上飛機，還好行程只延誤一天，回家之後要吃豬腳麵線壓壓驚。

何時旅行社領隊莊小姐指出，公司承接企業員工旅遊案件前往杜拜，連同她跟另外一名領隊，全團共55人，當地發生狀況後她就立即帶旅客回飯店。她說，台灣在杜拜當地的辦事處無法提供任何實質上的幫助，旅行社遇到戰爭還是只能靠自己解決問題，這種時候旅客們最需要的就是實質上的機位，原本預計分兩梯返台，幸好在公司協助下順利買到機票。

4日也有兩名日本旅客搭乘阿聯酋航空EK-366航班抵台，該旅客透露，因為買不到直飛東京的航班，在杜拜當地聽到有飛往台北的班機，跟朋友討論之後就決定先買票飛到台灣，4日休息一下之後，5日再買票飛回日本。

何時旅行社領隊莊小姐指出，台灣在杜拜當地的辦事處無法提供任何實質上的幫助，旅行社遇到戰爭還是只能靠自己解決問題，這種時候旅客們最需要的就是實質上的機位。（記者黃仲明／攝影）

美國與以色列聯手對伊朗發動軍事行動，戰火延燒導致多國領空被迫關閉、機場停飛，4日下午阿聯酋暫時復航EK-366航班，搭載275名國人及226名外籍人士，共501名旅客返台。現場準備600份蘋果酥致贈機組員與旅客，象徵「平安回家」。（記者黃仲明／攝影）

中東戰火導致多國領空被迫關閉，4日下午阿聯酋暫時復航EK-366航班，搭載501名旅客自杜拜返台。分隔兩地的夫妻終於重逢，妻子看到先生平安歸來喜極而泣。（記者黃仲明／攝影）

中東戰火延燒導致多國領空被迫關閉、機場停飛，阿聯酋4日暫時復航EK-366航班，搭載501名旅客返台。（記者黃仲明／攝影）

