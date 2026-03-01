我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐時：伊朗不再威脅鄰國 地緣影響力暴跌堪比蘇聯解體

女子第一次報稅竟退90萬美元 驚呼「會不會坐牢」

「沒被轟炸自己癱瘓」 台桃機系統當機 排1小時走5步

記者胡瑞玲、葉信菉／桃園2日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
桃園國際機場第一、第二航廈1日上午發生報到系統全面當機，各航空公司櫃檯前一度出現旅客大排長龍。(記者葉信菉／攝影)
桃園國際機場第一、第二航廈1日上午發生報到系統全面當機，各航空公司櫃檯前一度出現旅客大排長龍。(記者葉信菉／攝影)

昨天是台灣二二八連假收假日，仍有不少民眾安排出國行程，但桃園機場第一、二航廈昨天上午卻發生報到系統當機事故，櫃檯前旅客大排長龍，還要手寫辦登記，一團亂；有旅客諷刺，杜拜是機場被轟所以癱瘓，桃機連打都沒打就自己癱了，尷尬的是，這種狀況，今年1月也曾發生過。

桃園機場第一、二航廈昨天上午發生報到系統當機事故，櫃檯前旅客大排長龍，且遲遲無人說明，引發旅客不滿，後來地勤人員張貼手寫公告，並出面說明「各櫃檯的報到系統都已經當機，請旅客耐心等候」，旅客才知道系統當機。

有人表示，第一次遇到機場系統癱瘓，要手寫辦登記，已經1小時都沒動靜，也有人說，等了1小時僅前進5步，甚至有旅客諷刺，杜拜是機場被轟所以癱瘓，桃機連打都沒打就自己癱了。

對此，機場公司表示，昨天上午9時40分接獲航空公司通報系統異常，SITA（國際航空電訊協會）系統無法連線到航空公司系統辦理報到劃位，桃園機場為確保旅客行程能夠如時啟程，第一時間啟動備援機制，協調航空公司、地勤及相關單位將部分出境報到及行李託運切換人工作業模式，全力確保現場運作與旅客通行順暢。

機場公司表示，狀況發生時第一、第二航廈櫃檯報到系統、CUSS自助報到設備及登機門系統均改採人工作業，經SITA公司修復故障設備後，櫃檯報到系統連線恢復正常；經統計，因SITA系統異常因素延誤起飛有一班達美航空DL68，延後1小時，影響旅客304人。

事實上，這已非桃機第一次發生報到系統異常，今年寒假首日，桃機湧現大批出國人潮，1月24日預計出境人次達6萬9000多人，清晨時段航空公司全球劃位系統發生短暫異常，導致櫃檯報到作業一度延遲，所幸問題很快排除。

世報陪您半世紀

上一則

中東陷戰火 台行政院長：逾3000台人平安 暫不撤僑

延伸閱讀

中東陷戰火 台行政院長：逾3000台人平安 暫不撤僑

中東陷戰火 台行政院長：逾3000台人平安 暫不撤僑
美以空襲伊朗 中東領空幾淨空 數十萬旅客滯留

美以空襲伊朗 中東領空幾淨空 數十萬旅客滯留
杜拜機場遭伊朗自殺無人機攻擊 女滿臉血逃命畫面曝光

杜拜機場遭伊朗自殺無人機攻擊 女滿臉血逃命畫面曝光
台人赴巴林下榻美軍基地旁 飛彈震撼如地震居民驚逃

台人赴巴林下榻美軍基地旁 飛彈震撼如地震居民驚逃

熱門新聞

台駐日代表李逸洋：中國仿名混淆 大阪春節祭擬加「台灣」

2026-02-23 17:18
海軍高雄軍艦即將於2月25日除役。（圖／讀者提供）

台灣國造首款高階電戰系統 玄風電戰測試成功首曝光

2026-02-21 09:28
搭公車「包住」國中女生磨蹭至射精，癡漢強制猥褻台灣高等法院改判3年2月。(中央社)

搭公車「包住」女學生磨蹭至射精 台癡漢強制猥褻判3年2月

2026-02-25 22:16
台北101董事長賈永婕發文唱蔣公紀念歌被洗腦深等言論引發爭議。圖／取自賈永婕臉書

賈永婕拒與老蔣合照 辣嗆他繼續罰坐…醫大嘆補台灣史又被洗腦

2026-02-24 17:07
愛國者3防空飛彈。(圖／本報系資料照)

專家：習近平無足夠經濟籌碼 讓川普取消高價值對台軍售

2026-02-28 11:00
紐約街頭民眾遊行慶祝美國攻打伊朗，手持感謝川普總統標語。(路透) 路透通訊社

攻伊朗也針對中國 學者：川普「犧牲台灣」可能性降低

2026-03-01 14:56

超人氣

更多 >
伊朗遭空襲 美媒：親中科技大亨推動美國各地示威

伊朗遭空襲 美媒：親中科技大亨推動美國各地示威
河南18歲女感染多種高危HPV 母淚崩嘆一生遺憾：都是我的錯

河南18歲女感染多種高危HPV 母淚崩嘆一生遺憾：都是我的錯
中東戰火升級 中國官媒：不排除出現三個可怕後果

中東戰火升級 中國官媒：不排除出現三個可怕後果
中央司令部：3名美軍在對伊朗軍事行動中喪生

中央司令部：3名美軍在對伊朗軍事行動中喪生
德州槍嫌上衣寫「阿拉的財產」曾多次被捕 朝恐襲偵辦

德州槍嫌上衣寫「阿拉的財產」曾多次被捕 朝恐襲偵辦