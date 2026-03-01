「沒被轟炸自己癱瘓」 台桃機系統當機 排1小時走5步

桃園國際機場第一、第二航廈1日上午發生報到系統全面當機，各航空公司櫃檯前一度出現旅客大排長龍。(記者葉信菉／攝影)

昨天是台灣二二八連假收假日，仍有不少民眾安排出國行程，但桃園機場第一、二航廈昨天上午卻發生報到系統當機事故，櫃檯前旅客大排長龍，還要手寫辦登記，一團亂；有旅客諷刺，杜拜是機場被轟所以癱瘓，桃機連打都沒打就自己癱了，尷尬的是，這種狀況，今年1月也曾發生過。

桃園機場第一、二航廈昨天上午發生報到系統當機事故，櫃檯前旅客大排長龍，且遲遲無人說明，引發旅客不滿，後來地勤人員張貼手寫公告，並出面說明「各櫃檯的報到系統都已經當機，請旅客耐心等候」，旅客才知道系統當機。

有人表示，第一次遇到機場系統癱瘓，要手寫辦登記，已經1小時都沒動靜，也有人說，等了1小時僅前進5步，甚至有旅客諷刺，杜拜是機場被轟所以癱瘓，桃機連打都沒打就自己癱了。

對此，機場公司表示，昨天上午9時40分接獲航空公司通報系統異常，SITA（國際航空電訊協會）系統無法連線到航空公司系統辦理報到劃位，桃園機場為確保旅客行程能夠如時啟程，第一時間啟動備援機制，協調航空公司、地勤及相關單位將部分出境報到及行李託運切換人工作業模式，全力確保現場運作與旅客通行順暢。

機場公司表示，狀況發生時第一、第二航廈櫃檯報到系統、CUSS自助報到設備及登機門系統均改採人工作業，經SITA公司修復故障設備後，櫃檯報到系統連線恢復正常；經統計，因SITA系統異常因素延誤起飛有一班達美航空DL68，延後1小時，影響旅客304人。

事實上，這已非桃機第一次發生報到系統異常，今年寒假首日，桃機湧現大批出國人潮，1月24日預計出境人次達6萬9000多人，清晨時段航空公司全球劃位系統發生短暫異常，導致櫃檯報到作業一度延遲，所幸問題很快排除。