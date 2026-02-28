中油二接擴建危及白海豚 環團控棲地消失喊告

我的頻道

記者黑中亮／台中28日電
中油「台中廠港外擴建（四期）計畫」環境影響公開說明會，場外聚集十餘個保育及在地團體，高舉抗議布條。（圖／環團提供）
中油公司在台中港推動港外擴建（四期）計畫，昨天在梧棲區舉辦環評說明會，台灣媽祖魚保育聯盟等環團質疑工程侵入中華白海豚重要棲地，恐加速族群滅絕；中油強調配合能源轉型、改善空氣品質，並承諾採取減輕生態衝擊措施。

台灣媽祖魚保育聯盟指出，台中港一帶是中華白海豚重要生態熱區，涵蓋覓食、育幼與社交活動範圍，並被政府公告為野生動物重要棲息環境。中油卻陸續規畫第五天然氣接收站及第二接收站擴建，在保護範圍內填海造陸、興建防波堤與接收設施，「左手保育、右手破壞」政策自相矛盾。

保育人士並公布最新調查成果，今年2月6日出海調查時，在距離第二接收站擴建填海區不遠處，目擊多達14隻白海豚群游，最近離岸距離僅150公尺。保育團體指出，全台中華白海豚族群數量已不足百隻，任何棲地流失，都可能加速族群走向滅絕。

中油回應，四期擴建計畫是配合國家能源轉型政策，規畫分階段於台中港區新生地增建8座18萬公秉地上型液化天然氣儲槽，並設置每小時1600公噸的氣化設施，強化台中廠天然氣供應能力，協助中北部燃煤電廠轉型為高效能燃氣機組，從源頭改善空氣品質。

中油強調，施工期間將採取多項迴避與減輕措施，採用噪音較低的沉箱工法、慎選打樁設備與工序、設置汙濁防制設施及氣球幕，並劃設警戒區，降低水下噪音對白海豚的影響，力求兼顧生態與能源需求。

環團反駁，填海造陸造成的棲地消失具有不可逆性，任何監測與減輕措施都無法讓消失的海域復原，呼籲環評委員會正視累積性衝擊，將第五接收站與第二接收站擴建案合併評估，而非分案審查。

中油表示，說明會後環評書件已進入審查程序；保育團體則宣示將持續動員，並不排除採取法律行動，捍衛白海豚棲地。

天然氣

