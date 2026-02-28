台灣梅毒升溫、染病年輕化 未滿16歲列入風險管理

疾管署統計，去年截至11月底，梅毒新增近萬例，其中15至25歲族群上升最多，新增1722例，示意圖，非新聞當事人。(本報資料照片)

近年台灣性病患者呈增加趨勢。疾管署統計，去年截至11月底，梅毒新增近萬例，較前一年同期略升2%，其中15至24歲族群上升最多，新增1722例，較前年同期上升9%。疾管署修正「梅毒防治工作手冊」，納入未滿16歲確診個案為風險管理對象，今年2月起實施。

疾管署統計，愛滋病感染者、淋病去年新增人數較前一年下降，但梅毒新增人數上升。去年至11月30日，台灣全國性傳染病病例數，愛滋病毒感染810例、淋病5837例，較前一年同期918例、7077例，分別下降12%與17；但梅毒新增9072例，較前一年8894例，略升2%，其中15至24歲新增1722例，較前一年上升9%。

青少年感染梅毒風險升高，疾管署日前發函醫師公會全聯會，因應梅毒防治所需，檢送修正「梅毒防治工作手冊」，並於2月起實施。疾管署副署長林明誠表示，這次修正重點之一，納入未滿16歲梅毒通報確診個案為風險管理對象，由衛生局進行疫調與衛教，了解青少年風險行為相關因子，進而介入處理並提供防疫資源。

疾管署慢性傳染病組副組長詹佩君說，年輕族群梅毒感染增加，與醫療知識及衛教背景薄弱，加上初期無症狀，不易早期治療有關。

臨床上也發現不少個案屬於重複感染，表示該族群持續進行不安全性行為，導致感染風險持續存在。

詹佩君呼籲，一旦有不安全性行為，就要格外注意性病的發生，女性感染者其性器官組織易沾黏、發炎，也會有慢性腹痛等狀況，男性則會產生泌尿道結構變化，透過抗生素可及早治療。