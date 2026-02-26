健保費繳納率逾99%…全台仍有16萬經濟難民 無力繳付

我的頻道

記者沈能元、李樹人／台北26日電
衛福部健保署長陳亮妤說，健保以照顧弱勢為核心精神，確保醫療權益不中斷，民眾若一時經濟困難無力繳費，請透過健保提供的網路或個人行動裝置管道，透過線上即可辦理分期繳納。(本報資料照片)
股市屢創新高，但是，健保署統計，仍有16萬多人因經濟困難，而無力繳納健保費，最高欠費4萬元(台幣，下同)，如以投保公所的無職業人口每月自付826元計算，連續4年未繳健保費。

此外，根據統計，近3年透過網路進行分期繳納的欠費民眾人數逐年上升，2023年為1萬5000人，去年則來到1萬7000多人。

根據衛福部健保署統計，近5年健保費收繳率超過99%，然而部分保險對象因經濟困難，積欠保費，目前約16萬多人積欠保費，其中一半（8萬人）選擇分期繳納，去年申請分期繳納的健保費欠費總金額達2億2000多萬元。至於另一半欠費者，則可能無力還清，需面臨催繳、行政執行署強制執行等處置。

進一步分析申請分期付款狀況，人數似乎有愈來愈多趨勢。以手機App辦理分期付款為例，經採用健保署網站或「全民健保行動快易通、健康存摺」App點選健保櫃檯，查詢欠費資訊、辦理簡易分期與完成繳費人次，從2023年1萬5000多人次，2024年1萬6000多人次，去年則來到1.7萬人次。

健保署承保組科長馮嘉柔表示，16萬多名積欠健保費民眾，多屬投保於公所的無職業人口，目前欠費金額最高個案約積欠4萬多元，依每月繳826元計算，累計約4年多。如果欠費者無力還清，除了送至行政執行署強制執行，如為經濟弱勢，將轉介各分區愛心專戶補助，或轉介公益團隊協助。

部分民眾熱心捐款至健保愛心專戶，馮嘉柔指出，透過公私協力與社政機關、社福團體等合作，運用各界愛心捐款，持續協助弱勢民眾繳納欠費，去年約5000多人受惠，補助欠費4700萬餘元。

民間監督健保聯盟發言人滕西華表示，台灣健保採「就源扣繳」制度，直接從薪資裡扣除，繳納率超過99%，不足為奇。16萬多名欠費者應該都是第6類保戶，屬經濟弱勢族群。

滕西華指出，近年來，結構性失業人口變多，中高齡失業人數隨之增加，預估未來欠費人口也會愈來愈多，儘管欠費者並未被鎖卡，仍然可就醫，但也可能無力繳交掛號費、部分負擔，更遑論昂貴的自費藥物、醫材。

滕西華表示，政府如無法積極改善貧窮線，補救社安網漏洞，「貧病交迫」悲慘家庭勢必變多。

