蔣萬安推育兒減工時…家長喊太棒了 有人擔心工作轉嫁

台北市長蔣萬安宣布3月1日起率先全國推動「育兒減少工時計畫」，家中有12歲以下孩子的育兒爸媽，每日可少1小時工時，減少的工資由市府補助8成。(記者林澔一／攝影)

台北市長蔣萬安 昨宣布3月起，推出「育兒減少工時計畫」，消息曝光後，在家長群間掀起熱議，有人直呼「太需要了」，也有人質疑「真的做得到嗎？」會不會僅流於形式。

國教行動聯盟理事長王瀚陽表示，肯定北市府方向，但也提醒，行政流程是否繁瑣、補助是否即時，都會影響企業參與意願。托盟則期盼其他縣市跟進。工總則是表示，這是地方政府加碼，如果可以照顧員工當然是一件好事，但也有工商團體指出，要注意是否會變相排擠設籍在其他縣市的父母，或是未生小孩的員工。

依據現行性別平等工作法規定，受僱於30人以上雇主的員工，為撫育未滿3歲子女，可申請每日減少1小時工時或調整工時，但減少的工時不得請求報酬，雇主不得拒絕，也不得視為缺勤或影響考績。礙於減少工時會被扣薪，過去家長請求的意願不高。

王瀚陽表示，台北市物價與房價高，近年不少家庭外流至桃園、新北等地，育兒成本沉重，若能每天提早1小時下班，對接送與陪伴確實有實質幫助。

不過，王瀚陽也提醒，補助企業八成、企業自付兩成，是否會對中小企業形成壓力？雇主是否願意配合，仍有變數。若企業成本轉嫁，或在考績、升遷上對育兒員工貼標籤，恐怕讓政策打折，且若缺乏中央層級法制化支持，未來是否延續，仍受政治變動影響。

不少家長也提到，大型國營或上市公司原本就有彈性制度，但責任制產業如媒體、業務外勤等非打卡的性質，就很難說下班就下班，若未明確規範適用方式與勞動監督機制，恐怕仍回到「公司說了算」。

托育及就業政策催生聯盟召集人王兆慶表示，不少瑞典 、德國 育兒家長每天只上班6到7個小時，另2個或1個小時的薪資就由政府補貼。

他也說，雖然可以理解因資源有限，北市府優先照顧市民，但北市畢竟是核心都會區，不少外圍縣市民眾通勤到北市上班，期盼其他縣市甚至中央跟進。

人力銀行也提醒，實減少工時若要真正發揮效果，企業在實務面也要注意相關配套措施，除了避免工作負擔轉嫁給其他人，管理階層尤其要事先與員工內部溝通，避免對使用制度的員工產生不必要的負面標籤。

工商團體表示，這政策的出發點是好的，但規定只限於登記在台北的公司，且設籍台北的父母親才適用，補助也有上限，對企業參與的誘因不見得足夠；同時，員工如果減少1小時的工時，是否會增加其他同仁的負擔，進而變相的排擠設籍在其他縣市的父母，或是未生小孩的員工，詳細的配套還是要等北市府說明。

有餐飲業者說，北市政府補助八成，企業要出兩成，若是人力成本增加，恐又造成漲價壓力；且員工選擇提早下班，正好就是用餐的高峰時段，這樣就會增加其他同仁的工作量，會讓人心態不平衡，長久下來，恐怕員工也不太敢使用這樣的權利，業者在事前都未獲徵詢，政策不能拍腦袋就決定了。

有製造業者表示，可能會造成遷戶籍風潮；員工若提早下班，多出來的工作誰做，績效考核是否受到影響，也是一大問題。

婦女新知基金會資深研究員覃玉蓉認為，北市推出的試辦計畫，可藉此觀察當政府祭出薪資補貼，是否能發揮鼓勵效果，或者其實還需要其他配套措施？