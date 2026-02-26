我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黎智英欺詐罪上訴成功獲撤罪 估出獄時間提前

川普關稅現況一次看：稅率、報復、退稅與下一步

新聞眼／蔣萬安新政 激起「夾心餅」世代共鳴

記者李承穎
聽新聞
test
0:00 /0:00
春節假期甫結束，台北市長蔣萬安（右）就宣布育兒家庭減少工時計畫，讓家長能安心接送、照顧孩子，不用在職涯及家庭間「痛苦二選一」。(本報資料照片)
春節假期甫結束，台北市長蔣萬安（右）就宣布育兒家庭減少工時計畫，讓家長能安心接送、照顧孩子，不用在職涯及家庭間「痛苦二選一」。(本報資料照片)

台北市長蔣萬安繼營養午餐免費後，育兒減少工時計畫等再度引發全台話題，「萬安新政」會激起人民有感，也映照民進黨中央對少子化幾乎束手無策，蔣萬安透過針對青年的新政，一步步奠基藍營未來共主的地位，不僅有助藍營2026年選情，也是2028重返執政基石。

北市身為首都，面臨高房價、高物價和人口流失等嚴峻挑戰，都是正處於婚育階段的青年所面臨的困境，蔣萬安上任以來成立青年局、設好孕專車、給新婚夫妻的幸福住宅和提高生育補助等政策，都是針對青年需求下手。

蔣萬安今年初就祭出營養午餐免費，雖不是首創，卻引發全台縣市爭相跟進，這次育兒減工時計畫，更創造高聲量，核心關鍵是打中上有老、下有小的「夾心餅」的青壯年族群，這群人對育兒困境非常有感，也可想見未來各縣市再度會有跟進浪潮。

「萬安新政」讓人有感的另一關鍵，則是民進黨政府遲遲推不出解決少子化的「有感牛肉」，去年出生僅10萬餘人，民進黨執政將近10年，「生不如死」愈來愈嚴重；而蔣萬安透過減少1小時的工時，編列約500多萬台幣預算，且適用條件並不寬鬆，竟引發網路討論度「破表」，顯然打中不少育兒家庭的痛點，產生共鳴。雖不代表少子化現象能一次解決，至少政策展現的態度，讓年輕人知道政府有心，甚至援引國際經驗，試圖解決無法生養的無奈困境。

去年有民調顯示，30到39歲族群對賴清德總統的不信任度最高，破了6成，顯然這群面臨低薪高房價的年輕選民不再獨鍾民進黨，這群人剛好是「萬安新政」主要照顧的青壯年族群，同時也是國民黨過去最需爭取，卻苦苦無法成功經營的族群。

蔣萬安若能成功突破，一步步了解年輕人真實需求，並爭取支持，進而外溢到其他縣市，展現個人作為全台縣市領頭羊的聲望。蔣萬安作為現下藍營最孚人氣的政治明星，民進黨迄今仍無人可挑戰市長寶座，蔣萬安透過有感政策的層層堆疊，不僅在墊高其幾乎已無懸念的2026，更可為未來蓄積更大能量。

世報陪您半世紀

蔣萬安 民進黨 房價

上一則

基隆貪檢涉放高利貸、逼簽億元債權 前妻、女密友捲入

下一則

蔣萬安推新政 育兒父母減工時不減薪 新北台南不跟進

延伸閱讀

批蔣萬安育兒減工時是「騙局」 吳思瑤：覆蓋率只有0.03%

批蔣萬安育兒減工時是「騙局」 吳思瑤：覆蓋率只有0.03%
蔣萬安新政 市府補助12歲以下孩子家長每日減1小時工時

蔣萬安新政 市府補助12歲以下孩子家長每日減1小時工時
美台關稅生變 在野：「違法」談判進立院是笑話

美台關稅生變 在野：「違法」談判進立院是笑話
母雞效應擴散全台？蔣萬安被點2028直攻總統大位回應了

母雞效應擴散全台？蔣萬安被點2028直攻總統大位回應了

熱門新聞

台駐日代表李逸洋：中國仿名混淆 大阪春節祭擬加「台灣」

2026-02-23 17:18
海軍高雄軍艦即將於2月25日除役。（圖／讀者提供）

台灣國造首款高階電戰系統 玄風電戰測試成功首曝光

2026-02-21 09:28
照顧父母，讓人理解人生，學習什麼是老，作家張曼娟（左）、劉克襄（右）在長照的路程中，透過書寫與旅行，提供給長照者慰藉與啟發。（記者余承翰／攝影）

張曼娟、劉克襄中年書寫照顧者 張：天意讓我知道不易

2026-02-18 01:15
農業部農糧署介紹，無籽水果有些是雜交育種而來，常見於桶柑、芭樂；也有些透過生長調節，應用植物性荷爾蒙處理，例如無籽葡萄。(中央社)

無籽水果怎麼來 雜交、生長調節、氣候環境

2026-02-19 19:07
中華航空A330機隊蘇姓前副機師因劈腿，使得華航不斷收到炸彈威脅簡訊，華航將蘇調為簽派中心航務員，蘇憤而離職。蘇提回復原職訴訟，一審敗訴，台灣高等法院更一審駁回蘇上訴。示意圖。(本報系資料照)

副機師劈腿空服員惹來「炸彈威脅」 遭調職告華航又吞敗

2026-02-21 10:52
台北101董事長賈永婕發文唱蔣公紀念歌被洗腦深等言論引發爭議。圖／取自賈永婕臉書

賈永婕拒與老蔣合照 辣嗆他繼續罰坐…醫大嘆補台灣史又被洗腦

2026-02-24 17:07

超人氣

更多 >
蓋茲認了與2俄女婚外情：與艾普斯坦往來犯大錯

蓋茲認了與2俄女婚外情：與艾普斯坦往來犯大錯
新制及大又美法影響 屋主可享的8稅收扣除

新制及大又美法影響 屋主可享的8稅收扣除
川普發表國情咨文 CNN民調：近3分之2觀眾反應正面

川普發表國情咨文 CNN民調：近3分之2觀眾反應正面
川普國情咨文宣布要為民眾推出的新版退休計畫是什麼？

川普國情咨文宣布要為民眾推出的新版退休計畫是什麼？
紐約華裔指揮教師路邊換輪胎 遭車撞亡

紐約華裔指揮教師路邊換輪胎 遭車撞亡