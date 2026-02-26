我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黎智英欺詐罪上訴成功獲撤罪 估出獄時間提前

川普關稅現況一次看：稅率、報復、退稅與下一步

蔣萬安推新政 育兒父母減工時不減薪 新北台南不跟進

台灣新聞組／台北26日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
台北市長蔣萬安25日再拋友善育兒新政策，推出全台首創的「育兒減少工時」計畫，補助企業讓家有12歲以下幼兒的家長，每天少上班1小時，3月起上路。(記者潘俊宏／攝影)
台北市長蔣萬安25日再拋友善育兒新政策，推出全台首創的「育兒減少工時」計畫，補助企業讓家有12歲以下幼兒的家長，每天少上班1小時，3月起上路。(記者潘俊宏／攝影)

少子化嚴峻，北市長蔣萬安昨宣布3月1日起率全國之先推「育兒減少工時計畫」，鎖定家中有12歲以下孩子的育兒爸媽，在不減薪前提下，每日可彈性減少1小時工時，由市府補助減少工時薪資的八成。勞動局表示，計畫須為登記於北市的事業單位，勞工也要設籍北市，可延後1小時上班或提早1小時下班。

對於北市府推動育兒減工時不減薪，其餘五都反應不一。台中、高雄市表示，會審慎研議、評估，新北、台南市暫不考慮跟進。至於勞工人口多達116萬人的桃園市，市長張善政說，桃園沒有類似政策規畫；但勞工局昨已與北市府接洽，取得詳細計畫內容了解。

蔣萬安近來屢屢推出新政，繼推動台北市營養午餐全面免費，引起全台各縣市跟進後，春節假期甫結束，北市府再推出「萬安新政」，針對育兒家庭宣布減少工時補助政策，消息一公布，立刻引發熱議。

蔣萬安表示，春節假期過後，多數人回到原先的生活節奏，對於許多爸爸媽媽來講，回歸工作及育兒間的時間安排，成為每天都要面對的課題。市府有使命幫助家長，避免在職涯生涯及家庭間痛苦2選1，讓家長能重新拿回生活的主導權，有彈性地安排職涯和育兒步調。

蔣萬安宣布，3月起北市要領先全國，推動育兒減少工時計畫，對於家有12歲以下孩子的育兒爸媽，只要企業在不減薪情況下，讓這些家長每天可以減少1小時的工作，減少的工資將由市府提供八成補助。

蔣萬安說，這項政策的核心在三個關鍵，第一，借鑒國際，勞動局主動研究南韓光州試辦育兒彈性工時的經驗，成果確實很有感。第二，做家長後援，要讓爸媽能有彈性，不再為了趕接孩子而焦慮。

蔣萬安說，第三，與企業共好，這不是增加企業負擔，而是市府與企業攜手留住優秀人才，提升職場向心力，同時讓企業更能落實企業社會責任，追求ESG永續經營。地方先動起來，成為父母最強的育兒後盾，讓每位願意生、敢生的家長知道，「在台北養育下一代，你不是孤軍奮戰」。

據勞動局規畫，參與的事業單位，只要提供家中有12歲以下子女、且確實有育兒需求的員工，每日彈性減少1小時工時，市府將補助減少工時所對應薪資的八成，且以實質薪資而非投保薪資計算，由企業提出補助申請，申請期間為3月1日至6月30日。

計畫也規定企業單位實施減少工時措施時，每月至少實施10日，且至少3個月，合計實施時數至少30小時，每名受僱者最高補助1萬5000元(台幣，下同，約480美元)，每家事業單位總補助上限為10萬元(約3190美元)。勞動局指出，今年編列補助預算約550萬元(約17.5萬美元)，首波實施對象為設籍北市的事業單位，員工也必須設籍北市，會視施行成效，再評估是否擴大。

世報陪您半世紀

蔣萬安 春節 張善政

上一則

新聞眼／蔣萬安新政 激起「夾心餅」世代共鳴

下一則

新聞評論／台美協定綁國防預算成川普「伴手禮」 川習共享台灣珍奶

延伸閱讀

批蔣萬安育兒減工時是「騙局」 吳思瑤：覆蓋率只有0.03%

批蔣萬安育兒減工時是「騙局」 吳思瑤：覆蓋率只有0.03%
蔣萬安新政 市府補助12歲以下孩子家長每日減1小時工時

蔣萬安新政 市府補助12歲以下孩子家長每日減1小時工時
美台關稅生變 在野：「違法」談判進立院是笑話

美台關稅生變 在野：「違法」談判進立院是笑話
母雞效應擴散全台？蔣萬安被點2028直攻總統大位回應了

母雞效應擴散全台？蔣萬安被點2028直攻總統大位回應了

熱門新聞

台駐日代表李逸洋：中國仿名混淆 大阪春節祭擬加「台灣」

2026-02-23 17:18
海軍高雄軍艦即將於2月25日除役。（圖／讀者提供）

台灣國造首款高階電戰系統 玄風電戰測試成功首曝光

2026-02-21 09:28
照顧父母，讓人理解人生，學習什麼是老，作家張曼娟（左）、劉克襄（右）在長照的路程中，透過書寫與旅行，提供給長照者慰藉與啟發。（記者余承翰／攝影）

張曼娟、劉克襄中年書寫照顧者 張：天意讓我知道不易

2026-02-18 01:15
農業部農糧署介紹，無籽水果有些是雜交育種而來，常見於桶柑、芭樂；也有些透過生長調節，應用植物性荷爾蒙處理，例如無籽葡萄。(中央社)

無籽水果怎麼來 雜交、生長調節、氣候環境

2026-02-19 19:07
中華航空A330機隊蘇姓前副機師因劈腿，使得華航不斷收到炸彈威脅簡訊，華航將蘇調為簽派中心航務員，蘇憤而離職。蘇提回復原職訴訟，一審敗訴，台灣高等法院更一審駁回蘇上訴。示意圖。(本報系資料照)

副機師劈腿空服員惹來「炸彈威脅」 遭調職告華航又吞敗

2026-02-21 10:52
台北101董事長賈永婕發文唱蔣公紀念歌被洗腦深等言論引發爭議。圖／取自賈永婕臉書

賈永婕拒與老蔣合照 辣嗆他繼續罰坐…醫大嘆補台灣史又被洗腦

2026-02-24 17:07

超人氣

更多 >
蓋茲認了與2俄女婚外情：與艾普斯坦往來犯大錯

蓋茲認了與2俄女婚外情：與艾普斯坦往來犯大錯
新制及大又美法影響 屋主可享的8稅收扣除

新制及大又美法影響 屋主可享的8稅收扣除
川普發表國情咨文 CNN民調：近3分之2觀眾反應正面

川普發表國情咨文 CNN民調：近3分之2觀眾反應正面
川普國情咨文宣布要為民眾推出的新版退休計畫是什麼？

川普國情咨文宣布要為民眾推出的新版退休計畫是什麼？
紐約華裔指揮教師路邊換輪胎 遭車撞亡

紐約華裔指揮教師路邊換輪胎 遭車撞亡