蔣萬安推新政 育兒父母減工時不減薪 新北台南不跟進

台北市長蔣萬安25日再拋友善育兒新政策，推出全台首創的「育兒減少工時」計畫，補助企業讓家有12歲以下幼兒的家長，每天少上班1小時，3月起上路。(記者潘俊宏／攝影)

少子化嚴峻，北市長蔣萬安 昨宣布3月1日起率全國之先推「育兒減少工時計畫」，鎖定家中有12歲以下孩子的育兒爸媽，在不減薪前提下，每日可彈性減少1小時工時，由市府補助減少工時薪資的八成。勞動局表示，計畫須為登記於北市的事業單位，勞工也要設籍北市，可延後1小時上班或提早1小時下班。

對於北市府推動育兒減工時不減薪，其餘五都反應不一。台中、高雄市表示，會審慎研議、評估，新北、台南市暫不考慮跟進。至於勞工人口多達116萬人的桃園市，市長張善政 說，桃園沒有類似政策規畫；但勞工局昨已與北市府接洽，取得詳細計畫內容了解。

蔣萬安近來屢屢推出新政，繼推動台北市營養午餐全面免費，引起全台各縣市跟進後，春節 假期甫結束，北市府再推出「萬安新政」，針對育兒家庭宣布減少工時補助政策，消息一公布，立刻引發熱議。

蔣萬安表示，春節假期過後，多數人回到原先的生活節奏，對於許多爸爸媽媽來講，回歸工作及育兒間的時間安排，成為每天都要面對的課題。市府有使命幫助家長，避免在職涯生涯及家庭間痛苦2選1，讓家長能重新拿回生活的主導權，有彈性地安排職涯和育兒步調。

蔣萬安宣布，3月起北市要領先全國，推動育兒減少工時計畫，對於家有12歲以下孩子的育兒爸媽，只要企業在不減薪情況下，讓這些家長每天可以減少1小時的工作，減少的工資將由市府提供八成補助。

蔣萬安說，這項政策的核心在三個關鍵，第一，借鑒國際，勞動局主動研究南韓光州試辦育兒彈性工時的經驗，成果確實很有感。第二，做家長後援，要讓爸媽能有彈性，不再為了趕接孩子而焦慮。

蔣萬安說，第三，與企業共好，這不是增加企業負擔，而是市府與企業攜手留住優秀人才，提升職場向心力，同時讓企業更能落實企業社會責任，追求ESG永續經營。地方先動起來，成為父母最強的育兒後盾，讓每位願意生、敢生的家長知道，「在台北養育下一代，你不是孤軍奮戰」。

據勞動局規畫，參與的事業單位，只要提供家中有12歲以下子女、且確實有育兒需求的員工，每日彈性減少1小時工時，市府將補助減少工時所對應薪資的八成，且以實質薪資而非投保薪資計算，由企業提出補助申請，申請期間為3月1日至6月30日。

計畫也規定企業單位實施減少工時措施時，每月至少實施10日，且至少3個月，合計實施時數至少30小時，每名受僱者最高補助1萬5000元(台幣，下同，約480美元)，每家事業單位總補助上限為10萬元(約3190美元)。勞動局指出，今年編列補助預算約550萬元(約17.5萬美元)，首波實施對象為設籍北市的事業單位，員工也必須設籍北市，會視施行成效，再評估是否擴大。