我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國運通將設新總部 曼哈頓世貿建築群最後一塊拼圖補足

實境節目「鹽湖城嬌妻」女星23歲獨子驚傳驟逝

台表演家楊立微苦練火舞20年登英國達人秀 腿毛燒掉血液不通不改其志

中央社台北電
聽新聞
test
0:00 /0:00
即將成真火舞團團員楊立微（左）與表演家也是先生賴寬誌（右）登上「英國達人秀」，兼具美感與驚險的火舞演出令人敬佩，獲得評審賽門．考威爾（Simon Cowell）（中）的高評價肯定，也展現台灣表演者的能量。（即將成真火舞團提供）
即將成真火舞團團員楊立微（左）與表演家也是先生賴寬誌（右）登上「英國達人秀」，兼具美感與驚險的火舞演出令人敬佩，獲得評審賽門．考威爾（Simon Cowell）（中）的高評價肯定，也展現台灣表演者的能量。（即將成真火舞團提供）

台灣表演團體「即將成真火舞團」團員楊立微登上「英國達人秀」，兼具美感與驚險的火舞演出令人敬佩。楊立微說，從練舞至今20年，腿毛燒掉或血液倒流都不曾令她放棄，「這是我最愛的舞台。」

楊立微接受中央社記者專訪時表示，其實心裡很緊張，壓力很大，「但當我站上舞台，對著全世界說出我來自台灣那一刻，所有恐懼都轉為高度專注。」

楊立微去年底受邀參加英國知名選秀節目「英國達人秀」（Britain's Got Talent），她與表演家也是先生賴寬誌展開準備，即將成真火舞團團隊開始為演出設計服裝、設計橋段，確定燃料與道具所有基礎作業。楊立微說：「對我來說，我被選中代表著亞洲、代表台灣，雖然主辦單位只負擔機票跟住宿，我們自己還有道具運送、燃料等費用，但接受這個挑戰很值得。」

楊立微分享，英國參賽現場的低溫，成了表演最大的敵人，「我的手腳很麻、沒有感覺，工作人員一直幫我用泡麵碗裝熱水讓我暖腳，水大概3分鐘就冷掉，他們一直來來回回幫我換水。」演出中楊立微雙足轉火缸、雙腿翻火桌，加上雙手持火扇，火焰在空中劃出驚心動魄的弧線，也讓台灣表演能量再次閃耀。

▲ 影片來源：Facebook平台＠楊立微 Liwei（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

楊立微的表演之路始於10歲，她進入國立台灣戲曲學院，看到學姐拋水袖表演足技覺得很美，自願學習這個冷門技藝。長時間躺在支撐架上，楊立微手腳會麻，血液不流通，但依舊堅持。當時還有嚴師，倒立10分鐘「加練」到30分鐘也是常態。

楊立微說：「我不會想成是體罰，因為這一行本來就是要練才會有深厚功底，但我感謝那個時候的我，如果那時候老師沒有這樣子對我，如果我沒有堅持，我現在也不會看到這麼大的世界。」

從小學3年級到高中畢業都做同一件事，楊立微也會迷惘和厭倦，「後來我去日本料理店端盤子，甚至想考餐飲系。」逃避了一段時間，有一次在台下看同學表演，謝幕時掌聲響起，小朋友歡呼，楊立微在台下哭了，「因為我也想要經歷這樣的時刻。」這份對舞台的渴望，讓她重回足技表演。

楊立微提到，她在大四時曾挑戰過「亞洲達人秀」，「當時評審賽門．考威爾（Simon Cowell）給了我一個X，不但沒過，那段節目到最後都沒有播出。」這次站上倫敦舞台，考威爾給了「從未見過」的高評價，「我很感動，我覺得我不但代表我自己，更代表著即將成真火舞團，代表了台灣這股溫暖的火焰。」

楊立微表示，現在最大的心願之一就是能與即將成真火舞團一起代表台灣，前往世界各地演出，「很多外國網友留言說這是美麗的火，我覺得很有成就感，希望這股代表台灣溫暖的火焰，可以照耀全世界。」

世報陪您半世紀

上一則

「飛馬耀桃園」燈會開幕 全金屬機械主燈點亮吸睛

延伸閱讀

黑巧克力1關鍵成分可延緩老化？ 英研究證實

黑巧克力1關鍵成分可延緩老化？ 英研究證實
柯瑞監製配音「山羊巔峰」 感性分享菜鳥時期搭機出賽心境

柯瑞監製配音「山羊巔峰」 感性分享菜鳥時期搭機出賽心境
房租成長緩漲、汽油降價 通膨上月增幅2.4%近5年新低

房租成長緩漲、汽油降價 通膨上月增幅2.4%近5年新低
美國人喘口氣...房租緩漲、汽油降價 通膨近5年新低

美國人喘口氣...房租緩漲、汽油降價 通膨近5年新低

熱門新聞

台駐日代表李逸洋：中國仿名混淆 大阪春節祭擬加「台灣」

2026-02-23 17:18
海軍高雄軍艦即將於2月25日除役。（圖／讀者提供）

台灣國造首款高階電戰系統 玄風電戰測試成功首曝光

2026-02-21 09:28
照顧父母，讓人理解人生，學習什麼是老，作家張曼娟（左）、劉克襄（右）在長照的路程中，透過書寫與旅行，提供給長照者慰藉與啟發。（記者余承翰／攝影）

張曼娟、劉克襄中年書寫照顧者 張：天意讓我知道不易

2026-02-18 01:15
農業部農糧署介紹，無籽水果有些是雜交育種而來，常見於桶柑、芭樂；也有些透過生長調節，應用植物性荷爾蒙處理，例如無籽葡萄。(中央社)

無籽水果怎麼來 雜交、生長調節、氣候環境

2026-02-19 19:07
中華航空A330機隊蘇姓前副機師因劈腿，使得華航不斷收到炸彈威脅簡訊，華航將蘇調為簽派中心航務員，蘇憤而離職。蘇提回復原職訴訟，一審敗訴，台灣高等法院更一審駁回蘇上訴。示意圖。(本報系資料照)

副機師劈腿空服員惹來「炸彈威脅」 遭調職告華航又吞敗

2026-02-21 10:52
春節前後是台灣民眾出國高峰期。圖為桃園機場12日情形，非新聞事件圖。(記者黃仲明／攝影)

遊挪威12天遇飛機故障、行李不見 台灣團員控旅行社處理消極

2026-02-18 20:32

超人氣

更多 >
谷愛凌代言 Nike最大中國競爭對手 美國開首店

谷愛凌代言 Nike最大中國競爭對手 美國開首店
蓋茲認了與2俄女婚外情：與艾普斯坦往來犯大錯

蓋茲認了與2俄女婚外情：與艾普斯坦往來犯大錯
川普國情咨文一次看 演說107分鐘超越去年

川普國情咨文一次看 演說107分鐘超越去年
川普當面嗆最高院 大法官全程這表情 灌水投資被CNN打臉

川普當面嗆最高院 大法官全程這表情 灌水投資被CNN打臉
川普發表國情咨文 CNN民調：近3分之2觀眾反應正面

川普發表國情咨文 CNN民調：近3分之2觀眾反應正面