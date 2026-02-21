台六都清潔隊待遇好 碩博士也來考 體測比照賽事秒秒必爭

清潔隊員守護城市環境，近年學歷逐漸提升；圖為春節前大掃除，水溝班清理水溝。(記者林伯東／攝影)

新北市環保局每兩、三年辦一次大型招考，平均錄取率1至2成，為維護體測公平性，近年引進國際賽事架設的紅外線感應設備，秒數精準度達99.997％，外縣市也來取經。全國環保公務機關總工會（全環總）直言，六都清潔隊員考試公信力禁得起檢驗，但鄉鎮市清潔隊仍難杜絕酬庸、賣官鬻爵等陋習。

過年後常有轉職潮，新北市環保局招募910名環保車輛駕駛、清潔隊員，2月8日報名截止，報考清潔隊員有2488人，環保車輛駕駛有491人。報考駕駛者4月底筆試，之後安排第二階段路考。清潔隊員第一階段體測3月28日、29日在蘆洲國民運 動中心登場，為容納大量考生，主辦單位另借錦和高中辦筆試。

全環總創會理事長、現任顧問蘇家源說，為強化考試公平性，六都做法相對透明，北市委託就服處代辦考試避免球員兼裁判，新北導入紅外線等體測設施，讓測驗更精準。但六都以外縣市仍有些亂象，清潔隊往往是地方鄉鎮公所編制最大單位，公所清潔隊員屬預算員額等同鐵飯碗，薪資穩定受勞基法保障，月薪4萬、5萬元台幣(約1200到1500美元)，成搶手職缺；晉用權力取決於地方首長，人為空間大。

蘇家源說，六都清潔隊員選才嚴謹，但工作負荷不輕，隨著勞動權益抬頭，環保局要持續革新，例如新北循線收運垃圾模式改為定時定點收運的轉型速度應加速，新北每年約80名清潔隊員離職，不少隊員流向北市。

新北環保局工會理事長陳志銘說，新北清潔隊員整體勞動環境還是不及北市，定時定點收運是較安全方式，降低駕駛行經狹小巷弄發生意外機率，也減少助手站立車斗職業風險。陳志銘說，許多剛入行菜鳥隊員被分配當資收夜班助手，工作辛勞，這階段離職率偏高。

陳志銘說，工會近年與環保局討論勞動條件有兩大方向，除定時定點收運，另一訴求是幹部遴選方式。新北領班、班長一向用指派，北市是內部投票 決定，兩種方法各有利弊，用遴選相對能服眾，也會更重視人性化管理，清潔隊組織文化能否變好是留才關鍵。

新北環保局環境庶務科長謝瑞鴻說明，清潔隊員考試體測占7成、筆試占3成，體測分數吃重，秒秒必爭。

體能測驗作法是男子背負15公斤、女生10公斤米袋跑28公尺折返，現場使用國際賽會如自行車或競速溜冰等級的紅外線陣列感應計時系統，跑道有具賽事裁判證人員監看，當起跑鳴槍時立即與感測器連動計時，跑者返回後截斷秒數，精準度99.997％。

清潔隊員薪資福利穩定，吸引大學畢業生甚至碩博士來考，新北市前年錄取者，1/4是大專以上學歷。

新北市環保局長程大維表示，有報考者質疑清潔隊員為何需要跑步，在沒更好做法前，體測是相對公平作法，招募時以科技設備強化精準度，遇爭議可立即調閱。