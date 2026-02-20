若備審不實偽造 台招生委員會：大學畢業仍可追回學位證書

一名學生去年透過繁星錄取台灣大學醫學系，卻被爆料科展作品疑涉抄襲，最終遭取消錄取資格。(本報資料照片)

大學學測成績2月25日公布，想要透過申請入學上大學考生，可利用這段時間整理包括學習歷程檔案等備審資料。去年考招季發生「最佳辯士」與「科展涉抄襲」兩起資料不實入學爭議，導致兩生與醫學系錄取資格擦身而過。大學招生委員會聯合會去年開會決議，如果大學發現考生有資料偽造、舞弊或其他影響入學公平性行為，可取消資格，甚至學生若已大學畢業，能追回學位證書。

備審資料主要為高中學習歷程檔案，包括修課紀錄、課程學習成果、多元表現、學習歷程自述或有利審查之證明等，今年起如果資料不實或偽造被發現，即使成績達標錄取，也會被取消，斷了升學 之路。

去年一名高三生申請入學後在社群媒體 上分享自己的學習歷程檔案內容，提到曾參加辯論比賽獲得最佳辯士榮譽，卻遭抓包只是其中一輪比賽的優秀辯士，最終因資料不實被五所學校醫學系取消錄取資格。另一名高三生則是透過繁星錄取台灣大學醫學系，卻被爆料科展作品疑涉抄襲，經科教館確認該份作品有違研究倫理後撤銷獎項，台大 接獲檢舉後亦撤銷該生錄取資格。

為防範類似事件，大學招聯會去年9月開會，修正大學繁星推薦、申請入學招生規定。大學若發現考生報考資格不符規定，如證件或資料偽造、考試舞弊，或有「其他影響入學公平性」等情事，可取消報名資格或給予其他處置。即便學生已大學畢業，也能依法撤銷其學位，並公告註銷已頒給的學位證書。包含台大在內，各大專校院亦配合修正招生辦法。

一名大學教務長指出，校系可以透過面試問問題檢視學生備審資料內容真偽，但是面試時間很短，不易針對細節詳細詢問。而很多學生在學習歷程檔中的多元表現附上非常多相關資料，大學教授不清楚名次的細節或意義，建議高中端一同把關，做好多元表現初步的認證審核。

全中教理事長史美奐認為，希望能從前端避免造假或其他影響入學公平性的事情發生，以「最佳辯士」爭議來說，應建置資料庫記錄學生各大得獎、活動紀錄，學生申請學校時，一比對資料庫就知道紀錄是否為真。

全教總建議，招聯會也應透過多元管道，同步強化招生誠信教育宣導。並強化高中端輔導機制，透過高中教師引導，使學生了解誠信在學術與升學歷程中的重要性，認識偽造資料等行為造成的嚴重後果。