台灣人「出國過年」升溫 桃機人潮飆新高 學者：團圓不再拘泥形式

快訊

記者余采瀅、黃寅、王駿杰、陳俊智／台北15日電
桃園國際機場公司預估14日旅客量16.9萬人次，寫下通航以來最高紀錄。（記者葉信菉／攝影）
春節連假長達九天掀起出國熱潮，台灣桃園國際機場旅運量接連改寫歷史紀錄。繼12日創疫後單日新高16.1萬人次後，機場公司估昨天旅客量攀升至16.9萬人次，不僅再度刷新疫情後紀錄，更一舉超越2019年春節期間單日16.6萬人次高峰，寫下通航以來最高紀錄。

除夕圍爐團圓的風氣逐漸轉變，旅遊業者發現，過年出國的熱度提升，民眾不再拘泥於回老家過年的傳統，尤其40歲以下族群彈性更大，提早吃年夜飯、分批返鄉祭祖都可以。學者觀察，家庭型態、社會結構轉變，過年返鄉規畫更務實。

昨天春節連假首日，不少民眾早已規畫出國旅遊，桃園機場出境大廳滿滿的人潮。桃機公司預估，昨天出入境高達16.9萬人，超過2019年春節期間的16.6萬人次，創下歷史新高。

中部旅遊業者孫司原說，今年長程旅遊路線的詢問度、訂位率提升，尤其歐洲、北歐與東北亞路線買氣暢旺，不少家庭舉家出國，甚至規畫長達十天行程。

邱姓上班族往年回家過年，今年提前包紅包給長輩，過年安排兩周獨旅。她認為，「平時可以多回家，不一定過年才團圓」。任職金融業的李先生則是與高中同學搭機前往冰島過年。

玄奘大學宗教與文化學系兼任助理教授楊敏昇表示，台灣家庭型態轉變，加上輪班與值班制盛行，過去「同時到齊」的團圓模式面臨挑戰，自家也會提前返鄉、分流圍爐，「不拘形式，重點是陪伴」。

台中教育大學台灣語文學系副教授何信翰分析，工商社會節奏快，小家庭化趨勢明顯，過去以家族為核心的過節儀式，如今更強調自主規畫，不過圍爐、拜年與祭祖不僅是形式，更能凝聚親族向心力與文化認同，若儀式感淡化，情感連結也可能鬆動。

春節 疫情 冰島

