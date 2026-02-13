黑貓報恩 台中男子寒天救下浪貓 進彩券行竟刮中100萬刮刮樂

「得鴻福彩券行」刮出100萬元大獎，幸運兒陳男（左）13日抱著收養的黑色流浪貓「77」現身彩券行，右為彩券行代理人石幸真。（記者趙容萱／攝影）

台灣台中市南區工學路的「得鴻福彩券行」12日刮出「2000萬超級紅包」的100萬元大獎（台幣，約3.1萬美元），幸運兒陳姓男子13日抱著收養的黑色流浪貓「77」現身彩券行。

陳男表示，他是訪友途中揀到「77」，打算帶回家照顧，沒想到帶著「77」到這家彩券行試手氣，挑出三張刮刮樂，竟幸運刮中100萬元大獎；現場民眾驚呼，這真的是「黑貓報恩」，並爭相摸「77」沾沾喜氣。

陳男表示，好運絕非偶然，像是上天對善良的一份回禮。他當場承諾，將捐出3萬元獎金給動保團體，將這份「黑貓報喜」的幸運轉化為更多流浪動物的溫暖依靠，讓愛心能在寒冬中持續傳遞。

「得鴻福彩券行」13日放鞭炮慶祝刮出100萬元大獎。陳男抱著黑貓「77」與胞弟現身彩券行，他受訪時說，12日訪友途中發現一隻全身烏黑的小流浪貓蜷縮在寒風中，心疼小貓受凍，當下決定先牠帶回家照顧，他與胞弟、友人恰巧路過這家彩券行，想說抱著「77」進來試試手氣，沒想到刮中100萬元大獎。

「得鴻福彩券行」代理人石幸真說明，12日下午，陳男等五人進店裡，每人挑三張刮刮樂，其中有一張「3號」的刮刮樂，陳男和其胞弟都很喜歡，胞弟把「3號」的刮刮樂讓給陳男，改拿「5號」的刮刮樂，刮出1萬元獎金，很開心。