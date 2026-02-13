我的頻道

南卡羅來納州立大學宿舍驚傳槍擊 校方緊急封鎖校區「已知2死1傷」

川普擬放寬部分鋼鋁製品關稅救民調 官員也嫌執行起來太麻煩

黑貓報恩 台中男子寒天救下浪貓 進彩券行竟刮中100萬刮刮樂

記者趙容萱／台中即時報導
「得鴻福彩券行」刮出100萬元大獎，幸運兒陳男（左）13日抱著收養的黑色流浪貓「77」現身彩券行，右為彩券行代理人石幸真。（記者趙容萱／攝影）
「得鴻福彩券行」刮出100萬元大獎，幸運兒陳男（左）13日抱著收養的黑色流浪貓「77」現身彩券行，右為彩券行代理人石幸真。（記者趙容萱／攝影）

台灣台中市南區工學路的「得鴻福彩券行」12日刮出「2000萬超級紅包」的100萬元大獎（台幣，約3.1萬美元），幸運兒陳姓男子13日抱著收養的黑色流浪貓「77」現身彩券行。

影片來源：聯合新聞網

陳男表示，他是訪友途中揀到「77」，打算帶回家照顧，沒想到帶著「77」到這家彩券行試手氣，挑出三張刮刮樂，竟幸運刮中100萬元大獎；現場民眾驚呼，這真的是「黑貓報恩」，並爭相摸「77」沾沾喜氣。

陳男表示，好運絕非偶然，像是上天對善良的一份回禮。他當場承諾，將捐出3萬元獎金給動保團體，將這份「黑貓報喜」的幸運轉化為更多流浪動物的溫暖依靠，讓愛心能在寒冬中持續傳遞。

「得鴻福彩券行」13日放鞭炮慶祝刮出100萬元大獎。陳男抱著黑貓「77」與胞弟現身彩券行，他受訪時說，12日訪友途中發現一隻全身烏黑的小流浪貓蜷縮在寒風中，心疼小貓受凍，當下決定先牠帶回家照顧，他與胞弟、友人恰巧路過這家彩券行，想說抱著「77」進來試試手氣，沒想到刮中100萬元大獎。

「得鴻福彩券行」代理人石幸真說明，12日下午，陳男等五人進店裡，每人挑三張刮刮樂，其中有一張「3號」的刮刮樂，陳男和其胞弟都很喜歡，胞弟把「3號」的刮刮樂讓給陳男，改拿「5號」的刮刮樂，刮出1萬元獎金，很開心。

石幸真指出，陳男刮「3號」刮刮樂，突然停下手，眼神充滿不可置信，原來是刮中「100萬元」大獎，現場瞬間沸騰，眾人紛紛圍過來道賀，黑貓「77」卻安靜待在陳男懷裡，神情淡定自若。

「得鴻福彩券行」刮出100萬元大獎，幸運兒陳男抱著黑貓「77」現身彩券行，現場民眾爭相摸「77」沾沾喜氣。（記者趙容萱／攝影）
「得鴻福彩券行」刮出100萬元大獎，幸運兒陳男抱著黑貓「77」現身彩券行，現場民眾爭相摸「77」沾沾喜氣。（記者趙容萱／攝影）
台中市南區工學路的「得鴻福彩券行」刮出100萬元大獎，13日放鞭炮慶祝。（記者趙容萱／攝影）
台中市南區工學路的「得鴻福彩券行」刮出100萬元大獎，13日放鞭炮慶祝。（記者趙容萱／攝影）

照顧癱兒逾50年 台8旬老婦悶死他 獲總統特赦

環境部部長彭啓明談及中央致力推動改變如廁文化。(記者林伯東／攝影)

台灣人上廁所一習慣要改 彭啓明：改革負面聲浪大但會挺住

2026-02-06 19:09
重新開放台灣市場有望為宏國養蝦場帶來更大的穩定出貨。示意圖（美聯社）

中美洲媒體曝台商準備購買宏都拉斯白蝦 可望達斷交前數量

2026-02-09 10:11
53歲海洋冒險家雷札．巴盧奇在台南打造海上浮動載具，並將以人力驅動方式，花1年時間橫渡大西洋回到美國佛羅里達州，他也將成為全球首位在浮動載具上生活1年的冒險家。（記者萬于甄／攝影）

53歲美籍冒險家將從台南橫越大西洋 打造海上1年生活極限挑戰

2026-02-08 04:38
102歲王姓人瑞（坐輪椅戴紅帽）與六旬賴姓看護（左一）上月結婚，家屬不滿賴婦阻擋探父，3日趁父親回診時，在台北馬偕醫院外「搶人」，兒女、孫輩一擁而上，賴婦措手不及。(圖／民眾提供)

台身價8億102歲人瑞「秘婚」68歲看護 兒孫堵醫院搶人

2026-02-06 13:35
總統賴清德。(中央社)

賴清德：中國擴張野心不會止於併吞台灣 下一個是他們

2026-02-11 21:12
圖為賴清德總統（前右）2024年12月出訪太平洋三友邦，去程過境夏威夷，檀香山市長布蘭賈迪（前左）接機。(中央社)

在美產權變毒瘤？檀香山市長批台「製造貧民窟」

2026-02-10 21:54

