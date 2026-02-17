北港朝天宮清朝進香旗修復 發現絕跡白獅犬毛

我的頻道

記者陳雅玲／雲林17日電
北港朝天宮的清朝進香旗旗幟上使用已消失的「白獅犬」狗毛作布料。（記者陳雅玲／攝影）
北港朝天宮的清朝進香旗旗幟上使用已消失的「白獅犬」狗毛作布料。（記者陳雅玲／攝影）

雲林縣北港朝天宮「北港進香」被文化部指定為國家重要民俗，廟方為記錄進香歷史，獲文化部、縣府補助，委由雲科大團隊修復三支出自清朝年間、已被指定為縣內一般古物進香旗，修復師侯宗延發現旗幟上使用消失的神祕台灣狗種「白獅犬」狗毛作為布料，極其罕見。

縣府文觀處長謝明璇指出，朝天宮保留三面「北港朝天宮進香旗」，分別為清朝道光26年、光緒16年、光緒19年，年代久遠，破損劣化嚴重，廟方獲文化部、縣府補助，委託雲科大文物修護研究與推廣中心修復。由朝天宮董事長蔡咏鍀、文資局主秘張祐創、副縣長陳璧君、謝明璇、北港鎮長蕭美文等主持修復成果發表會。

修復師侯宗延表示，修復依循國際文物修復原則，除改善進香旗織品劣化情形，留下前人縫補痕跡，讓清代古物妥善保存，修復期間透過織品分析研究，發現其中兩面進香旗使用狗毛作紅色布料，研判狗毛可能來自歷史文獻出現的神祕台灣狗種「白獅犬」，具文史價值。

朝天宮珍藏超過880支進香旗，六支清朝文物，客委會客發中心調查研究，超過七成來自客家庄，指定古物的清光緒19年進香旗，來自新竹北埔，張祐創說，可看出媽祖信眾包含閩南人、客家人，進香旗修復展現對台灣民間信仰脈絡梳理。

蔡咏鍀表示，進香旗承載的不只是香客名字足跡，更是北港進香文化精神象徵，會透過更多文物修復展示，讓年輕世代珍惜、認識信仰文化。

陳璧君指出，縣府將爭取修復完成的三支進香旗納入國家指定文物，讓北港媽祖信仰歷史文化完整保存。

