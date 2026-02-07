高鐵延伸宜蘭 民團不滿環評提訴願 鄉親叫陣喊「要高鐵」

我的頻道

記者葉冠妤、胡瑞玲／台北7日電
高鐵延伸宜蘭案爭議持續延燒，民團「公民幫推」、交通部前部長賀陳旦(左三)等人6日赴環境部交訴願書，質疑環評程序與內容違法。(記者林伯東／攝影)
高鐵延伸宜蘭案爭議持續延燒，民團「公民幫推」、交通部前部長賀陳旦(左三)等人6日赴環境部交訴願書，質疑環評程序與內容違法。(記者林伯東／攝影)

民團「公民幫推」、交通部前部長賀陳旦等人昨赴環境部針對高鐵延伸宜蘭環評大會提起訴願。賀陳旦說，鐵道局未釐清疑點，程序也有嚴重疏忽，更重要的是未與地方做好溝通，自己不是反對高鐵，而是希望行政院能重新思考直鐵方案。環境部則說，訴願書將函轉行政院。

宜蘭縣議員陳福山、宜蘭壯圍鄉鄉長沈清山等200多名宜蘭鄉親昨天包遊覽車北上，在環境部前高喊「宜蘭要高鐵」、「賀陳旦你滾蛋」，音量幾度蓋過民團發言，民團也回敬「交通部踐踏專業、重啟直鐵評估」口號。大批警力則將挺高鐵、挺直鐵兩方人馬隔開。

陳福山說，高鐵延伸宜蘭後，東部才能有更好的發展。沈清山則提及，鐵路再快，到宜蘭也要一個多小時，北宜高鐵完成後，宜蘭就能納入大台北生活圈，讓年輕人留在宜蘭、擴大生活圈，也加速宜蘭產業發展。

高鐵延伸宜蘭監督聯盟召集人康芳銘指出，高鐵延伸宜蘭計畫的環境影響說明書與環評報告，自始未納入與「高鐵宜蘭站特定區計畫」不可切割的關聯性，也未評估該特定區開發可能帶來的環境衝擊。

康芳銘說，高鐵營運高度仰賴宜蘭站特定區開發挹注財源，依法應自第一階段環評一併評估，但相關文件卻完全缺漏，在資訊不完整下作判斷。

康芳銘認為，本案涉及超過6成用地需徵收，將拆遷百餘棟住戶、影響大量農地，若加計特定區計畫，更可能區段徵收逾400公頃優良農地，但對農民生計、地方社會結構的衝擊皆未納入評估。此外，工程將產生961.7萬立方公尺土石方，但處置地點與期程高度不確定，卻匆促通過環評。

宜蘭縣環境保護聯盟理事長孫博萮批評，當初多名環評初審小組委員要求加開地方說明會，但開發單位僅消極配合，未實質補足地方溝通程序。此外，環評說明會後的「現勘」僅停留在現地說明，並未就環境影響疑慮進行任何實質查勘，程序明顯流於形式。

台灣鐵路產業工會理事趙尚喆則說，交通部、鐵道局先射箭再畫靶，一味否定北宜直鐵投資改善台鐵的重要性，對於造成台鐵東部幹線虧損也未有任何應對措施，卻矛盾的在高鐵計畫中要求台鐵設站、調整班次協助轉乘與接駁。

賀陳旦強調，「我們其實沒有反對高鐵，只是（希望）給台鐵一個機會」，宜蘭空間計畫是均衡城鄉發展，高鐵卻是集中發展，等於要宜蘭人適應非原本期望的城鄉生活。

對日前公開下戰帖邀現任交通部長陳世凱辯論，至今未獲回應，賀陳旦說，可以理解陳世凱作為公部門現職人員的不便，但希望部長之外的重要幕僚能代替做說明，自己非常願意公開討論。

對此，鐵道局僅重申，高鐵延伸宜蘭可使台北至宜蘭行程縮至28分，且可移轉部分國道五號旅次，大幅提升東部可及性，而直鐵案受限樹林至七堵間台鐵容量瓶頸，須與西部幹線共用樹林至南港路廊，發車班次受限，還有民宅、校舍拆遷問題，歷經十餘年規畫，仍難以持續推動。

宜蘭縣議員陳福山（前左三）6日率領多名宜蘭鄉親，在環境部前高喊「宜蘭要高鐵」。(...
宜蘭縣議員陳福山（前左三）6日率領多名宜蘭鄉親，在環境部前高喊「宜蘭要高鐵」。(記者林伯東／攝影)

