我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美科技巨擘狂砸6500億美元拚AI 泡沫疑慮再起

開撕家族還不夠 貝克漢長子布魯克林「去除父子刺青」

台鐵觀光列車開進西部 山嵐號台南出發 4月啟程

記者吳淑玲／台南6日電
台鐵觀光列車「山嵐號」推出新路線台南至彰化，列車上可亨受精緻美食（圖） 。(記者吳淑玲／攝影)
台鐵觀光列車「山嵐號」推出新路線台南至彰化，列車上可亨受精緻美食（圖） 。(記者吳淑玲／攝影)

台鐵觀光列車「山嵐號」推出全新路線，首度串聯台南至彰化，4月3日啟程，也呼應台南美食之都形象，與五星級飯店業者合作菜色，能在列車上品嘗紅蟳米糕、酒家菜等。南市府表示，有望讓搭乘的旅客在台南住宿，提高城市旅遊吸引力。

台鐵表示，山嵐號與雄獅旅行社合作，去年4月投入花東線營運，累積搭乘近2萬人次，全新路線以原山巒霧氣為靈感的設計概念，延伸至山與平原交會的嘉南地景，列車沿途停靠嘉縣大林鎮、彰化二水鄉等鄉鎮，旅客可參觀大林百年老屋「雪香亭」，也能走訪二水首座西醫院鄭鼎宅，體驗嘉南平原的人文風貌。

昨天在台南車站宣傳山嵐號新路線，展示菜色，台鐵指出，雄獅和台南晶英酒店合作，將府城的味道帶上列車；去程餐點「太子盛」還原裕仁皇太子來台時所享用的酒家菜，回程餐點「阿舍饗」則以府城仕紳飲食文化為主軸，都選用在地食材，不僅能品嘗台南特有的糖漬西瓜綿，連經典的紅蟳米糕也能在車上享用。

南市觀旅局專委丁玲俐說，旅客為搭乘山嵐號，會提早一至兩天抵達台南市住宿，之前推台東、枋山行程，也是很多人為了搭火車會先到屏東或台東住宿，而從彰化出發的旅客，也會留在台南玩，觀光列車套裝行程有助提高台南城市旅遊吸引力。立委林俊憲說，短程觀光列車多半集中在濱海或東部，唯獨少了西部，因此請台鐵規畫一條從台南出發的觀光列車，期待台南路線讓觀光列車成為國內旅遊的新風潮。

台鐵觀光列車「山嵐號」（圖）推出新路線台南至彰化，列車上可亨受精緻美食 。(記者...
台鐵觀光列車「山嵐號」（圖）推出新路線台南至彰化，列車上可亨受精緻美食 。(記者吳淑玲／攝影)

觀光 台鐵 西瓜

上一則

新聞眼／民進黨單邊押寶 賴清德受困美中框架

下一則

遭人指使？台中17歲少年掃射茶行20多槍 投案異常冷靜

延伸閱讀

19歲男大生騎機車莫名自摔 積極復健盼圓報考警大夢

19歲男大生騎機車莫名自摔 積極復健盼圓報考警大夢
「開箱彰化白宮」…議長1原因合作網紅 遭疑斷胞姊縣長路

「開箱彰化白宮」…議長1原因合作網紅 遭疑斷胞姊縣長路
日均旅次未破萬…台灣高鐵這3站運量墊底 成了營運黑洞

日均旅次未破萬…台灣高鐵這3站運量墊底 成了營運黑洞
弟開箱超級豪宅掀議論 謝衣鳯要選縣長急切割

弟開箱超級豪宅掀議論 謝衣鳯要選縣長急切割

熱門新聞

輝達執行長黃仁勳（前中）31日再度於台北磚窯古早味餐廳宴請供應鏈夥伴，與華碩創辦人施崇棠（前左起）、聯發科執行長蔡力行、台積電董事長魏哲家、廣達創辦人林百里、廣達副董事長梁次震、緯創董座林憲銘等人一同合影。（記者余承翰／攝影）

不選米其林 為何兆元宴四度包場古早味餐廳？解析黃仁勳「辦桌社交學」

2026-01-31 18:08
士林地院首次開庭準備時，面對媒體詢問「有沒有猥褻女兒？」該男不回應，逕自進入法院。記者李隆揆／攝影

台北捷警小隊長涉性侵女兒348次 開庭前傳死訊

2026-01-13 15:05
竹聯幫副幫主程大川告別式2023年舉行，影劇大亨吳敦出席。(本報系資料照)

竹聯幫總護法吳敦過世...享壽77歲 「江南案」3大殺手全逝世

2026-02-04 09:09
「台日機場入境事先確認」作業再度上路，華航、長榮、星宇及台灣虎航共15航線、預計122個航班參與，抵達機場包含函館、旭川、秋田等11個機場。(記者黃仲明／攝影)

「台日機場入境事先確認」今起實施 赴日11機場旅客受惠

2026-01-29 10:23
馬姓男子前天下午騎電動單車逆向行經高市惠民捷道，擦撞徒步的70歲林姓男子及其妻子，馬非但未道歉，反揮拳爆打林男，簡姓男大生出面和馬扭打將他壓制。(圖／取自Threads)

台灣男大生救人「老先生被打滿臉是血」不出手過意不去

2026-02-01 15:52
Nvidia執行長黃仁勳（中）29日晚間在台北市松山區餐廳與台積電創辦人張忠謀共進晚餐，步出餐廳時不改親民形象，停下腳步為現場守候民眾簽名。（中央社）

張忠謀坐輪椅出席餐敘 黃仁勳：精神狀態很好

2026-01-29 11:06

超人氣

更多 >
年長女駕車撞入99大華超市 釀3死7傷慘劇

年長女駕車撞入99大華超市 釀3死7傷慘劇
國稅局嚴查…副業收入微薄也要申報 當心小錢惹來大麻煩

國稅局嚴查…副業收入微薄也要申報 當心小錢惹來大麻煩
吃辣有好處 營養師點評市售知名辣椒醬

吃辣有好處 營養師點評市售知名辣椒醬
澳門賭場大廳金磚挖出變賣 大賺10倍

澳門賭場大廳金磚挖出變賣 大賺10倍
已接到通知再過2個月可拿到綠卡 非法入境男子遭ICE拘留

已接到通知再過2個月可拿到綠卡 非法入境男子遭ICE拘留