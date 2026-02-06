台鐵觀光列車開進西部 山嵐號台南出發 4月啟程

台鐵觀光列車「山嵐號」推出新路線台南至彰化，列車上可亨受精緻美食（圖） 。(記者吳淑玲／攝影)

台鐵觀光 列車「山嵐號」推出全新路線，首度串聯台南至彰化，4月3日啟程，也呼應台南美食之都形象，與五星級飯店業者合作菜色，能在列車上品嘗紅蟳米糕、酒家菜等。南市府表示，有望讓搭乘的旅客在台南住宿，提高城市旅遊吸引力。

台鐵表示，山嵐號與雄獅旅行社合作，去年4月投入花東線營運，累積搭乘近2萬人次，全新路線以原山巒霧氣為靈感的設計概念，延伸至山與平原交會的嘉南地景，列車沿途停靠嘉縣大林鎮、彰化二水鄉等鄉鎮，旅客可參觀大林百年老屋「雪香亭」，也能走訪二水首座西醫院鄭鼎宅，體驗嘉南平原的人文風貌。

昨天在台南車站宣傳山嵐號新路線，展示菜色，台鐵指出，雄獅和台南晶英酒店合作，將府城的味道帶上列車；去程餐點「太子盛」還原裕仁皇太子來台時所享用的酒家菜，回程餐點「阿舍饗」則以府城仕紳飲食文化為主軸，都選用在地食材，不僅能品嘗台南特有的糖漬西瓜 綿，連經典的紅蟳米糕也能在車上享用。