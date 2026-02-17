地方發紅包好過年 澎湖白沙鄉1萬元最高

白沙鄉長宋萬富年前前往視察1萬元紅包發放，不少民眾一早就到場。(圖／翻攝自白沙鄉公所)

新竹市府、嘉義市府與澎湖縣白沙鄉公所春節 普發現金紅包，竹市每人發消費金5000元(台幣，以下同)，嘉義市6000元，長者加碼1000元春節禮金；白沙鄉民每人發放1萬元振興禮金，不少鄉親直呼收到「全台第一名的大確幸」。

中央普發1萬元後，各地都有民代爭取「發紅包」，僅少數地方首長願當「財神爺」，引起財政紀律爭議。

新竹市年前動員2000多名公務人力，全市開設361處發放點發送消費金。姚姓男子提前10分鐘排隊，率先領到高虹安 發的現金紅包。姚男說，正好要過年了，紅包交給老婆統籌買年貨；現場領錢對長輩很方便，但孩子習慣用網路，會上網登記直接匯入帳戶。

竹市府表示，已有23萬人領取；市民也可在3月10至31日至戶籍地區公所領取。

竹市府表示，市長高虹安上任迄今已償債68億元，截至去年底非自償債務剩32億元。今年已編預算推動赤土崎多功能館、六甲橋拓寬、重啟R1道路、巷道打通與道路徵收等建設。

嘉義市在疫情 期間，2021年曾普發現金2000元，這次普發6000元，全市26萬餘人可領取，5.2萬餘名65歲以上長者可領7000元，總計發放15.8億元，昨早大排長龍領錢，手拿現金人人臉上藏不住笑意。

市長黃敏惠說，嘉義市連續15年未舉債，連續七年維持零負債，才能在不排擠建設下回饋市民。嘉市府表示，市府歲計賸餘28億餘元，報中央及議會審議同意，才有條件普發現金。

澎湖縣白沙鄉年前15個村同步發放1萬元大紅包，總計1萬多人受惠，總支出1億餘元。鄉公所原提案發5000元，代表會加碼拍板1萬元。鄉長宋萬富說，通膨壓力下民生物資上漲，發放振興經濟禮金，讓鄉民過好年。