勞動基金再創高 連2年收益破兆 平均每戶分紅高達5.7萬

勞動部勞動基金運用局長蘇郁卿(右一)、副局長劉麗茹(左一)。(記者歐芯萌／攝影)

勞動基金運用局昨公布最新整體勞動基金收益績效，2025年全年度投資收益為1兆1177億元(台幣，下同)，收益率16.06%，年收益創歷年新高，已連續兩年收益數破兆元。若以新制勞退有效帳戶約1292萬戶計算，平均每戶可分紅高達5.7萬，同樣創新高。

勞動基金運用局統計，截至2025年12月底止整體勞動基金規模為7兆7925億元，全年度投資收益為1兆1177億元，12月單月收益為1415億元。若加計受託管理的國民年金保險 基金及農民退休 基金，總管理規模達8兆5293億元，總收益數為1兆2084億元，為歷年新高。

勞金局說明， 2025年上半年受到美國關稅 政策變數及經濟成長前景不明等挑戰，後來美國政府與各國陸續達成協議，關稅議題稍見明朗，通膨及貨幣政策調整預期也帶動市場信心回穩，然而地緣政治衝突與關稅政策不確定性仍持續干擾市場，進而提高投資決策與操作難度；台股則由於半導體及電子產業在全球供應鏈中具關鍵地位，相關類股表現穩健，大盤指數獲得推升。

各主要勞動基金收益部分，新制勞退基金規模達5兆1795億元，收益率15.6%；舊制勞退基金規模為1兆658億元，全年收2057.1億元，收益率22.53%；勞保基金規模1兆3035億元，收益率15.57%，全年收益1598億元；就保基金規模1825億元，收益率1.44%。

另受衛生福利部委託管理的國民年金保險基金規模為7099億元，收益率為15.52%；受農業部委託管理之農民退休基金規模為268億元，收益率15.41%。

勞動基金運用局長蘇郁卿說，鑒於勞保基金撥補政策已入法，在考量現金流穩定及資產配置等因素下，今年有望再辦理勞保基金的國內投資全權委託招標案，透過部分資金委外代操，提升勞保基金操作績效。