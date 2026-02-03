勞動基金再創高 連2年收益破兆 平均每戶分紅高達5.7萬

我的頻道

記者李柏澔／台北3日電
勞動部勞動基金運用局長蘇郁卿(右一)、副局長劉麗茹(左一)。(記者歐芯萌／攝影)
勞動部勞動基金運用局長蘇郁卿(右一)、副局長劉麗茹(左一)。(記者歐芯萌／攝影)

勞動基金運用局昨公布最新整體勞動基金收益績效，2025年全年度投資收益為1兆1177億元(台幣，下同)，收益率16.06%，年收益創歷年新高，已連續兩年收益數破兆元。若以新制勞退有效帳戶約1292萬戶計算，平均每戶可分紅高達5.7萬，同樣創新高。

勞動基金運用局統計，截至2025年12月底止整體勞動基金規模為7兆7925億元，全年度投資收益為1兆1177億元，12月單月收益為1415億元。若加計受託管理的國民年金保險基金及農民退休基金，總管理規模達8兆5293億元，總收益數為1兆2084億元，為歷年新高。

勞金局說明， 2025年上半年受到美國關稅政策變數及經濟成長前景不明等挑戰，後來美國政府與各國陸續達成協議，關稅議題稍見明朗，通膨及貨幣政策調整預期也帶動市場信心回穩，然而地緣政治衝突與關稅政策不確定性仍持續干擾市場，進而提高投資決策與操作難度；台股則由於半導體及電子產業在全球供應鏈中具關鍵地位，相關類股表現穩健，大盤指數獲得推升。

各主要勞動基金收益部分，新制勞退基金規模達5兆1795億元，收益率15.6%；舊制勞退基金規模為1兆658億元，全年收2057.1億元，收益率22.53%；勞保基金規模1兆3035億元，收益率15.57%，全年收益1598億元；就保基金規模1825億元，收益率1.44%。

另受衛生福利部委託管理的國民年金保險基金規模為7099億元，收益率為15.52%；受農業部委託管理之農民退休基金規模為268億元，收益率15.41%。

勞動基金運用局長蘇郁卿說，鑒於勞保基金撥補政策已入法，在考量現金流穩定及資產配置等因素下，今年有望再辦理勞保基金的國內投資全權委託招標案，透過部分資金委外代操，提升勞保基金操作績效。

輝達執行長黃仁勳（前中）31日再度於台北磚窯古早味餐廳宴請供應鏈夥伴，與華碩創辦人施崇棠（前左起）、聯發科執行長蔡力行、台積電董事長魏哲家、廣達創辦人林百里、廣達副董事長梁次震、緯創董座林憲銘等人一同合影。（記者余承翰／攝影）

不選米其林 為何兆元宴四度包場古早味餐廳？解析黃仁勳「辦桌社交學」

2026-01-31 18:08
美國自由攀岩好手霍諾德25日徒手攻頂台北101，台北101董事長賈永婕26日透露活動延期的內幕。中央社

攀爬台北101曾面臨取消 賈永婕感謝蔣萬安陳世凱相助

2026-01-26 10:19
士林地院首次開庭準備時，面對媒體詢問「有沒有猥褻女兒？」該男不回應，逕自進入法院。記者李隆揆／攝影

台北捷警小隊長涉性侵女兒348次 開庭前傳死訊

2026-01-13 15:05
「台日機場入境事先確認」作業再度上路，華航、長榮、星宇及台灣虎航共15航線、預計122個航班參與，抵達機場包含函館、旭川、秋田等11個機場。(記者黃仲明／攝影)

「台日機場入境事先確認」今起實施 赴日11機場旅客受惠

2026-01-29 10:23
美國極限攀岩好手霍諾德（Alex Honnold）25日完成徒手攀爬台北101大樓的挑戰。（路透）

霍諾德攀101「讓世界看見台灣」 這家外媒潑冷水：未必是該冒的險

2026-01-26 07:20
Nvidia執行長黃仁勳（中）29日晚間在台北市松山區餐廳與台積電創辦人張忠謀共進晚餐，步出餐廳時不改親民形象，停下腳步為現場守候民眾簽名。（中央社）

張忠謀坐輪椅出席餐敘 黃仁勳：精神狀態很好

2026-01-29 11:06

