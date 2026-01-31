誰惡作劇？小浪貓頭上套啤酒罐難掙脫 搶救1家4口籲認養

我的頻道

記者周宗禎／台南即時報導
小貓頭套啤酒罐跟母親家人流浪、民眾發現搶救籲認養。（讀者提供）
台灣嘉南藥理大學一名老師發現隔壁民宅屋頂有一隻小母貓頭上竟然套著啤酒罐、一直掙扎無法脫困，即使母貓和其他小貓想要幫忙也沒辦法，他趕緊聯絡動保團體來協助，順利解圍。經查小母貓頭上的啤酒罐竟然是附近民眾弄的。

影片來源：讀者提供

老師說，聯絡台南市流浪動物愛護協會志工協助取下小母貓套在頭上的啤酒罐後，陸續用誘捕籠抓到貓媽媽還有二兄妹，暫時安置，其中臉龐神似電影蒙面俠蘇洛的黑白「賓士」小公貓馬上有人領養走。

她說，三花貓媽媽結紮了正在休養，連同另外兩隻白花小虎斑母貓都非常可愛，只是暫時還很緊張，也希望有人能領養，不要再讓這一家流浪街頭。有意願的人可Line 連結以下網址洽詢：https://line.me/ti/p/E94VZ2hiwJ

附近民眾說，這頭套啤酒罐小貓當時跟著家人在屋頂，幸運及時獲救，否則萬一墜落馬路有可能被車壓死或者被狗叼走。

民眾表示，除了這個小貓很幸運，也曾出現狗、貓被橡皮筋套頭，甚至被捕獸鋏夾到手腳，很多因為看到人就害怕逃跑，也沒辦法捕捉送醫，後來不知下落、最終也只能等死。

動保志工表示，過去能夠出手幫忙的民間團體比較少，很多貓狗甚至野生動物發現都已來不及搶救，現在各地都有許多民間團體，甚至各縣市政府動保處許多都有提供相關協助，民眾發現盡可能立刻通報，才有機會搶救。

