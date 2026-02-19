「海牛之父」魏清水發揚台灣採蚵文化 彰縣傳承牛車隊

彰化芳苑海邊的採蚵與海牛文化是溼地活化的方式，近年來也透過舉辦活動，發展觀光。（本報資料照片）

彰化芳苑鄉「海牛學校」創辦人魏清水去世不久，由於他兩名女兒無意接班，外界憂心帶遊客搭海牛車到潮間帶體驗生態、烤蚵的海牛文化恐成絕響。彰化縣長王惠美昨表示，縣政府會連結各方資源，培養海牛生力軍投入潮間帶旅遊觀光 ，不讓海牛文化中斷。

有「海牛之父」讚譽的魏清水，2003年成立全台第一支海牛隊經營潮間帶的生態旅遊，海牛品種就是黃牛。起初只有一頭海牛，每次遊程從潮間帶退潮開始；遊客在魏清水的海牛學校集合，換鞋、拿工具、聽完生態解說，就搭海牛車晃顛晃顛往潮間帶前進。

遊客在潮間帶的蚵架間採蚵，還能在臨時架起的烤肉架烤蚵，吸引國內外遊客嘗鮮體驗，形成特色海洋文化。魏清水是全台海牛文化重要推手，於1月病逝，告別式時，王惠美頒贈褒揚狀，表揚魏半生為保存海牛文化竭盡心力。

芳苑鄉長林保玲說，因為魏清水當年回鄉投入，「芳苑潮間帶牛車採蚵文化」2016年被縣府登錄為無形文化資產；魏住院期間，讀大學的兩個女兒回來幫忙處理海牛學校事務，畢業後不一定會經營海牛車隊，外界也擔心後繼無人。

王惠美表示，黃牛要教才會拉車載人及行走潮間帶，海牛文化推廣多年，海牛從沒落時的個位數已增至目前12頭，芳苑海洋文化被國際認識，全歸功魏清水的無私奉獻。今年國際海牛節也訂在6月7日舉辦。

王惠美說，縣政府研議後，將從海牛「保種」作為傳承海牛文化的起步，已查到屏東畜產試驗所做過台灣黃牛保種研究，未來屏試所將協助海牛保育。另經聯繫魏家兩個女兒，她們決定以保存海牛文化的文史調研為主，飼養和訓練黃牛由參與海牛車隊的漁民來做，縣府將輔導漁民經營海牛車隊，發展並傳承彰化特有的海洋生態旅遊。