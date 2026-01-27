霍諾德完成攀爬101壯舉 登頂前夕狂嗑巧克力小籠包

我的頻道

記者高婉珮 ／即時報導
霍諾德25日在眾人期盼中成功爬上台北101。(記者季相儒／攝影)
日前完成徒手攀爬台北101大樓壯舉的美國極限攀岩大師霍諾德（Alex Honnold），在各界驚嘆其神技之餘，他征服世界最高綠建築前的「能量清單」也意外曝光。

霍諾德在登頂前夕晚餐後接受美國知名YouTuber Mark Rober訪問時表示，為了進行「肝醣超補（Carb loading）」，他吃了許多巧克力小籠包。這時Mark Rober表示，根據他的計算，他認為Alex Honnold大約吃了12個。但Alex Honnold覺得，自已大約吃了8個左右。

雖然這段影片全程未提及鼎泰豐，但是從Mark Rober手上的提袋，以及兩位所處的餐廳環境，都可以辨識得出來的確是鼎泰豐。而「肝醣超補（Carb loading）」是運動生理學中的術語，指運動員在耐力賽事（如馬拉松）前，透過增加碳水化合物攝取，來儲存更多肝醣，以提升表現。

當然，Alex Honnold嗑鼎泰豐巧克力小籠包的另一個理由，很可能純粹只是「好吃」而已；因為根據其團隊表示，他停留在台北的期間，曾經數度造訪鼎泰豐，素食的香菇素餃更是他的最愛。

事實上，Alex Honnold在飲食上極度自律，長年維持99%的植物性飲食。他透露，轉向素食並非為了跟隨潮流，而是經研究後確認這對運動表現與環境保護最有益處。即便從小吃牛排長大，他仍決定透過漸進的方式，在數年間完成飲食轉型，以降低碳足跡。

有趣的是，根據攝影指導Brett Lowell所分享的影片，在完成登頂壯舉後的慶功宴，Alex Honnold與團隊所選擇的慶功宴地點，依舊是鼎泰豐。Brett Lowell同時為這段歡聚的影片下了註解：「Things getting swirly at the celebratory dinner.」

影片中團隊將攝影機放在中式圓桌轉盤上旋轉，團隊成員在鏡頭前一一做出逗趣表情，Alex Honnold也跟著同事一起搞笑，流露出難得的輕鬆時刻。

美國極限攀岩好手艾力克斯霍諾德攀爬台北101時，身穿The North Face...
美國極限攀岩好手艾力克斯霍諾德攀爬台北101時，身穿The North Face「Summit Series巔峰系列」，變成品牌詢問度最高的款式。（歐新社）

鼎泰豐 台北101 牛排

