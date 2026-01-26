台灣健保滿意度達92%創高 醫界：仍有多處待改革

我的頻道

記者沈能元／台北26日電
台灣民眾去年對健保滿意度92%，創新高，不滿意度逐年下降，去年6%，為健保開辦以來最低。(本報資料照片)

根據衛福部健保署調查，去年民眾對健保滿意度92%，創新高，不滿意度逐年下降，去年6%，為健保開辦以來最低。但專家指出，健保制度雖良善，仍有許多需要改革之處。

健保實施滿30年，不滿意度三個高峰均與調高費率，損及民眾荷包有關，2002年11月健保雙漲，不滿意度29%；2006年實施部分負擔調整，不滿意度升至34.1%，2013年實施二代健保，不滿意度28.1%。

民間監督健保聯盟發言人滕西華說，健保制度是好的，但還有許多需要改革或改善議題。他說民眾最關心議題，如自費醫療項目愈來愈多，安排檢查時間愈拖愈久，或許多醫師門診一號難求；病人聲音逐漸式微，政府擬定醫療健康等決策時，已習慣漠視病友團體及消費者意見。

亞東醫院副院長洪芳明表示，全民健保財務結構已出現失衡，醫院必須靠門診及停車場、美食街、藥價差等收入盈餘，以補貼住院與急重症部門，但住院與急診等核心醫療部門長期虧損，讓醫院經營更沉重。健保署規畫「時間價值」支付制度，應依不同時段給予倍數及加成，才能反映醫療人員夜間、假日、待命等時段的真實時間成本。

台灣醫務管理學會理事長洪子仁說，近年來政府挹注醫療經費愈來愈多，且加快新藥、新科技納入健保給付速度，並放寬多款高價癌症、罕病等藥物給付標準，確實降低病友經濟負擔。另各大醫院導入自助繳費機、手機繳費及數位轉型等設備，也增加民眾滿意度。

社區醫院協會理事長朱益宏認為，健保滿意度連續兩年破九成，原因在於就醫方便、醫療項目包山包海、高醫療品質等。但進入超高齡社會後，年長者醫療需求劇增，健保署應更有效分配健保資源，重新檢視現有醫療給付及成本效益，讓健保有限資源用在刀口上。

健保 癌症

