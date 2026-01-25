我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

WSJ：張又俠涉「向美國洩露核武機密」收賄提拔李尚福

澳網／華裔新星賞前球王梅德維夫鴨蛋 闖8強寫11年紀錄

台北101「賈董」拍板霍諾德獨攀 掛旗成功喊退休

記者林麗玉、李姿瑩、陳智華、張文馨、編譯盧思綸／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
霍諾德挑戰徒手攀登台北101，台北101董事長賈永婕（中）現身89樓觀景台。(記者林伯東／攝影)
霍諾德挑戰徒手攀登台北101，台北101董事長賈永婕（中）現身89樓觀景台。(記者林伯東／攝影)

美國極限攀岩好手霍諾德徒手攀上台北101大樓塔頂完成「不可能的任務」，不僅衝上國際社群熱搜關鍵字，這項創舉吸引多家外媒報導，華盛頓郵報形容，飽受中國壓力的台灣趁勢抓住向國際行銷的機會。這項高風險壯舉在台灣及其他地區引發媒體廣泛報導。

監製詹姆士特別感謝台北101的團隊能夠圓夢，詹姆士透露，去年3月實地考察、提案，簡報到一半，101董事長賈永婕就拍板同意，完成這項世界創舉。

賈永婕昨全程緊盯直播，第一時間激動緊抱霍諾德，寫下：「成功，我要退休了，緊張死了。」她扛住外界質疑與壓力，並將101戶外旗桿掛上國旗，笑稱「怎麼樣都拍得到，怎麼樣全世界都看得到」。

台北市長蔣萬安也在第一時間在臉書說「恭喜Alex寫下歷史！讓全世界在今天，一起抬頭看見台北101！」

總統賴清德與前總統蔡英文也都發文恭賀，賴總統指出，隨著直播鏡頭，不只讓世界看見101，也看見熱情的台灣人、還有這塊土地美麗的小山與風景。蔡英文則稱，這場挑戰完成了霍諾德的夢想，也讓世界看見台灣的安全、有序與繁榮。

福斯體育台報導，霍諾德事前輕描淡寫稱，整個流程不過是「走到大樓底下，跳上去，一路爬到塔頂」，隨後才補一句「沒有繩索、沒有裝備、沒有任何容錯空間」，聽著就令人頭皮發麻。

幕後投入的專業團隊同樣引起關注。天氣風險公司昨天指出，這場挑戰背後經過嚴密科學評估與精準計算，總部位於英國的製片公司早在1個月前就聯絡他們，密切關注攀登的預定日期與備援日期天氣。

霍諾德成功站上台北101避雷針塔頂，振臂歡呼。(記者余承翰／攝影)
霍諾德成功站上台北101避雷針塔頂，振臂歡呼。(記者余承翰／攝影)

台北101 蔡英文 賈永婕

上一則

燈節開幕大戲「屏東流」八大篇章譜寫屏東的山海詩歌

延伸閱讀

法蜘蛛人讚霍諾德攻台北101 愛攀高因「無聊比死可怕」

法蜘蛛人讚霍諾德攻台北101 愛攀高因「無聊比死可怕」
霍諾德成功登頂 他揭昔日評估：怕發生意外讓101變凶宅

霍諾德成功登頂 他揭昔日評估：怕發生意外讓101變凶宅
霍諾德登台北101被說「瘋子」妻子力挺：他爬得快樂

霍諾德登台北101被說「瘋子」妻子力挺：他爬得快樂
霍諾德徒手攀完台北101 登頂「最狂自拍照」曝光震撼全球

霍諾德徒手攀完台北101 登頂「最狂自拍照」曝光震撼全球

熱門新聞

林懷民退休復出，出席「幾米男孩的100次勇敢」活動。(圖／FOCASA馬戲團提供)

林懷民信用卡被盜刷 退休6年復出：生活能力不足　

2026-01-20 12:59
古早味零食示意圖。(聯合報系資料照片)

鳳梨酥送膩了？台灣1古早味零食 日本人很愛

2026-01-23 21:39
霍諾德耗時1小時31分成功登上台北101。(美聯社)

直播／霍諾德0防護爬台北101 花91分鐘成功登頂

2026-01-24 21:45
美國極限攀岩好手艾力克斯霍諾改為周日直播。(圖／摘自Netflix)

霍諾德攀登台北101倒數時刻 緊急決定延期

2026-01-23 19:48
美國自由攀岩好手霍諾德21日上午在101大樓刁鑽的角度進行雨天試爬。(中央社)

過來人評分：攀爬台北101難度6 布魯克林橋難度2

2026-01-24 00:01
霍諾德帶著愛妻桑妮一起出席記者會。（記者李姿瑩／攝影）

爬台北101到一半呼吸急促 霍諾德解答過程中最大挑戰

2026-01-25 09:17

超人氣

更多 >
不含防腐劑？好市多熱門烤雞被告虛假宣傳

不含防腐劑？好市多熱門烤雞被告虛假宣傳
非善即惡、不是0就是100 3星座容不下灰色地帶

非善即惡、不是0就是100 3星座容不下灰色地帶
直播／霍諾德0防護爬台北101 花91分鐘成功登頂

直播／霍諾德0防護爬台北101 花91分鐘成功登頂
接到陌生電話？對方不說話？千萬別說這個字 當心被騙

接到陌生電話？對方不說話？千萬別說這個字 當心被騙
爬台北101到一半呼吸急促 霍諾德解答過程中最大挑戰

爬台北101到一半呼吸急促 霍諾德解答過程中最大挑戰