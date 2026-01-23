調高最低給付、取消配偶代繳…台國民年金翻修 4亮點一次看

我的頻道

記者余弦妙／台北23日電
衛福部提出國民年金修法版本，22日通過行政院會。(本報資料照片)
衛福部提出國民年金修法版本，22日通過行政院會。(本報資料照片)

行政院會22日通過「國民年金法」部分條文修正草案，調高最低給付基本數額，並新增隨消費者物價指數（CPI）成長率達3%即時調整機制，以及放寬排富標準；同時刪除「懲罰婚姻」條款，取消配偶連帶罰責。

行政院長卓榮泰表示，在照顧國民生活、保護弱勢生計及兼顧國家財政三項原則下，政府檢討老農津貼及國民年金，提出修法；後續將在此原則下，檢視連動的各類福利津貼與補助，建構更完整福利制度。

最低給付調高至5000元

為使給付更貼近實際生活水準，衛福部提出三大調整方案。首先，基本給付數額由現行每月4049元(台幣，下同)，調高至5000元，身心障礙基本保證年金則提高至6715元。

新增隨CPI調整機制、放寬排富標準

其次，新增CPI成長率累計達3%，即可啟動即時調整機制；第三，放寬排富標準，個人年所得門檻由50萬元提高至60萬元，不動產由500萬元調整為1025萬元，並刪除唯一自住房屋扣除額上限，避免民眾因自住需求而被排除於保障之外。預估政府每年經費需求約860億元，逾176萬人受惠。

修法同時增訂請領調整後基本數額的資格條件，須於國內設有戶籍，且最近三年內每年居住國內超過183日，以符合公平原則。

取消配偶代繳

草案也刪除配偶連帶罰責規定。現行制度下，被保險人配偶須負連帶繳納義務，未繳納者可處以罰鍰，但隨著婚姻關係與家庭型態趨於多元，實務上屢生爭議，新版草案全面刪除相關裁罰條文。

卓榮泰表示，調高給付若自今年起實施，所需經費須待今年度中央政府總預算完成法定程序後，再以追加預算方式編列，並呼籲立法院考量民生需求與弱勢照顧，儘速完成總預算審議，以落實政府對國民年金參加者的保障承諾。

