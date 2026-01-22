曾永權主持自由日大會 讚許台灣持續為世界上「最自由國家之一」

我的頻道

記者高凌雲／台北23日電
世盟中華民國總會理事長曾永權23日主持慶祝世界自由日大會，曾永權推崇台灣為世界最自由國家之一。（圖／世盟提供）
世盟中華民國總會理事長曾永權23日主持慶祝世界自由日大會，曾永權推崇台灣為世界最自由國家之一。（圖／世盟提供）

世界自由民主聯盟中華民國總會理事長曾永權23日主持世界自由日慶祝大會，他表示，世界自由日慶祝大會以自由民主、繁榮經濟、世界和平為主軸，希望全球愛好自由民主人士，共同為世界和平的目標堅持不懈，努力到底，深信唯有不斷溝通與協調，才能解決現今複雜世界的區域紛爭。

國民黨立委謝衣鳳受邀參加世界自由日慶祝大會，謝衣鳳指出，世界上仍有許多地區處於戰爭，民眾飽受戰火摧殘，今天與世盟共同表達支持自由、民主、人權的普世價值，追求世界和平的終極目標，追求和平不容易，現場的韓戰義士，就是戰爭血淚最真實的見證，她願意與世盟一起努力，繼續將自由民主的種子，散播在台灣每個角落，讓台灣成為亞洲民主的燈塔，讓中華民國為世界自由民主的典範。

國民黨立委謝衣鳳受邀在世界自由日慶祝大會發表演說。（圖／世盟提供）
國民黨立委謝衣鳳受邀在世界自由日慶祝大會發表演說。（圖／世盟提供）

世界自由日慶祝大會依往例舉行「鳴自由鐘」儀式，紀念韓戰義士英勇奮鬥爭取自由的精神，曾永權也請在場來賓以熱烈掌聲歡迎韓戰義士代表，致上最高的敬意。

世盟中華民國總會23日舉行慶祝世界自由日大會，世新大學啦啦隊熱情表演紀念世界自由...
世盟中華民國總會23日舉行慶祝世界自由日大會，世新大學啦啦隊熱情表演紀念世界自由人。（圖／世盟提供）

曾永權說，2025年9月，世亞盟年會以「非政府組織（NGO）是促進世界和平催化劑」為主題，邀請聯合國非政府組織主席納茲等人，會後統合世亞盟各分會會長及專家學者意見，向國際愛好和平團體提出建言。自由民主是普世價值，和平更是人類自古至今共同追求的目標，世盟是非政府組織，持續扮演和平的催化劑角色， 歷史不斷重演，戰爭總在爆發後，才檢討戰爭付出的代價，若能將資源與關注度提前至戰爭發生之前，將有不同的結果。

曾永權表示，世盟感謝政府及各級地方政府大力支持，台灣成為世界自由民主的重要標竿，儘管全球自由度持續衰退第19年，台灣自由度仍持續為世界上最自由國家之一，2025年網路自由度蟬聯亞洲地區第一，世界第七。傳統基金會發布2025經濟自由度指數，台灣在184個經濟體排名世界第四，這都是我們共同努力的成果。

中華民國 聯亞 國民黨

