我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普對格陵蘭「終極方案」 傳加碼每人發100萬美元但有1前提

別只計較咖啡錢 當心四大支出巨獸「省小錢虧大錢」

路線與台鐵高度重疊…高鐵南延屏東 開發必要性受質疑

記者葉冠妤／台北22日電
高鐵延伸屏東行政院核定採經市區的「高雄案」，並延伸到屏東六塊厝，被質疑運量沒效益又是為蓋而蓋的政策買票，圖為屏東台鐵六塊厝車站，未來預計與屏東高鐵站共構。(記者劉學聖／攝影)
高鐵延伸屏東行政院核定採經市區的「高雄案」，並延伸到屏東六塊厝，被質疑運量沒效益又是為蓋而蓋的政策買票，圖為屏東台鐵六塊厝車站，未來預計與屏東高鐵站共構。(記者劉學聖／攝影)

行政院去年拍板高鐵南延屏東路線由原本的「左營案」改為「高雄案」，昨經環評大會審查，確認計畫進入第二階段環境影響評估。不過由於該案路線與台鐵路線高度重疊，高雄至屏東也有其他交通路網，不少環評委員質疑高鐵南延的必要性與經濟效益，要求開發單位在二階環評強化說明。

根據交通部鐵道局規畫，高鐵南延屏東路線，從高鐵左營站，沿台鐵路線，經高雄市左營、鼓山、三民、苓雅、鳳山、大寮，於大樹區跨越高屏溪後，在屏東縣屏東市台糖六塊厝農場設站，全長26.2公里，預計新設高鐵高雄站，和台鐵高雄站、捷運高雄車站三鐵共構，高鐵屏東站則與台鐵遷建的六塊厝車站共站。

由於高鐵南延屏東計畫原本在2019年採行左營案，因行經後勁溪、石化產業區，引發地方強烈反對，行政院於2023年1月同意將有爭議路段改與高屏二快共用路廊，又遭遇工程技術障礙、未來營運系統等問題，直到2024年底才由行政院長卓榮泰宣布改為「高雄案」，行政院也於去年5月拍板定案。

不過昨天會議上，有多名環委質疑高鐵南延必要性。有委員提及，這幾年陸續審議幾件從左營到屏東的交通開發案，這次開發單位理由之一是屏東觀光資源，但「不是屏東有觀光資源，就需要高鐵」，有必要加強說明。

也有環委指出，該區域交通建設案多，已經有二快、國道七號，交通路網密集，「會不會沒必要這麼多案？」鐵道局必須說明競合關係。

再者，若要達到環島一日遊的目標，新左營站到屏東的區間車，15分鐘就有一班車，綽綽有餘，搞不清楚高鐵南延的需求性在哪裡？

此外，有環委提醒，因路線行經高雄市人口密集區，施工期又長達8.8年，施工階段衝擊大，空汙控制等相關因應措施層級必須拉到最高，也因整個區域有很多工程同時進行，也必須評估各項工程對環境衝擊的加乘效果。

對於跟台鐵路線重疊性高，遭到環委質疑，開發單位、鐵道局說明，以大台北軌道系統為例，高鐵在台北市、新北市，從南港經過台北到板橋，就是跟台鐵路廊平行，南港、台北、板橋三鐵共構皆有效整合都會區軌道路網，發展大眾運輸，高雄方案未來也循同樣思維規畫。

高鐵南延 路線與台鐵重疊
高鐵南延 路線與台鐵重疊

高鐵 台鐵 觀光

上一則

國民年金給付拉到5千 逾176萬人受惠、預算年增860億

下一則

台灣6抗凝血劑、高血壓藥缺貨到年後 影響逾50萬人

延伸閱讀

高鐵事故已致39死 西班牙為遇難者哀悼3天

高鐵事故已致39死 西班牙為遇難者哀悼3天
西班牙交通部長認了…高鐵相撞「2點超詭異」專家也不解

西班牙交通部長認了…高鐵相撞「2點超詭異」專家也不解
賭城高鐵工期跳票 奧運前通不了車

賭城高鐵工期跳票 奧運前通不了車
擔心計畫生變 藍綠地方人士拉布條喊：宜蘭人要高鐵

擔心計畫生變 藍綠地方人士拉布條喊：宜蘭人要高鐵

熱門新聞

林懷民退休復出，出席「幾米男孩的100次勇敢」活動。(圖／FOCASA馬戲團提供)

林懷民信用卡被盜刷 退休6年復出：生活能力不足　

2026-01-20 12:59
曾參與人質搶救任務的余靖，目前是網路安全新創公司Blackpanda執行長。本報系資料庫

搶救人質成名…「綠扁帽」台裔余靖創業也在行 近7億到手

2026-01-16 09:52
俄羅斯莫斯科的謝列梅捷沃機場，中國遊客在歡迎活動中與工作人員跳舞。(新華社檔案照)

持陸一次性護照赴俄遭廢台灣戶籍 陸委會：旅行社可停牌

2026-01-16 08:39
台中市謝姓女子朝李姓男友潑灑汽油，再點火燒死他，判14年徒刑定讞。(圖／本報記者翻攝)

台男撞死工程師後 交保期間遭女友活活燒死…「皮黏椅子上」

2025-12-26 00:00
華航空服員被爆出接連兩次在澳洲同一家飯店釀淹水意外。圖為華航機組人員示意圖，非新聞當事人。 (聯合報系資料照)

奧客行為遭曝 華航2空姐釀澳洲飯店客房淹水拒賠償

2026-01-14 22:28
路永佳出席新書「希望的種子」公益發表會。記者林士傑／攝影

曾中風又罹癌 89歲連戰健康狀況曝光了

2026-01-14 12:23

超人氣

更多 >
女子麥當勞等餐 遭遊民襲擊致死 員工全程袖手旁觀？

女子麥當勞等餐 遭遊民襲擊致死 員工全程袖手旁觀？
美國人致富3秘訣「股票、房產、時間」50多歲族群可擁140萬元

美國人致富3秘訣「股票、房產、時間」50多歲族群可擁140萬元
霍建華台北吃早餐被認出… 霸氣掏現金「整桌買單」暖爆

霍建華台北吃早餐被認出… 霸氣掏現金「整桌買單」暖爆
民主黨國會議員主張援引美國憲法第25修正案讓川普下台

民主黨國會議員主張援引美國憲法第25修正案讓川普下台
華人女導演以車為家 20秒被偷家當全沒了

華人女導演以車為家 20秒被偷家當全沒了