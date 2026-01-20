7-11推出「一杯2000元手沖咖啡」台灣超商搶攻黑金市場

我的頻道

記者林海、侯思蘋／台北20日電
台灣的7-ELEVEN自1月21日起第5年推出「阿里山咖啡季-藝伎大賞」，於限定門市限量開賣極微批次。(圖／7-ELEVEN提供)
超商搶攻咖啡商機，7-ELEVEN宣布推出一杯2000元(台幣，下同，約63美元)的手沖咖啡，瞄準頂級黑金市場，不但進一步推高超商咖啡的價格天花板，也讓咖啡由日常生活必需品成為另類的奢侈品。

根據統計，台灣咖啡市場規模超過千億元，每年還以5%至8%的速度成長，人均消費量約在200杯，而民眾除了到星巴克、路易莎與85℃等連鎖咖啡店外消費外，超商更是消費頻率最高的場域，四大超商都搶攻咖啡商機，等同於上萬家咖啡店，也讓咖啡成為超商最重視的「黑金」商機。

台灣的超商搶攻咖啡黑金商機，統一超7-ELEVEN宣布推出一杯2000元台幣(約...
而超商咖啡也不斷追求差異化，並提高品質爭取消費者認同，7-ELEVEN宣布，推出「阿里山豆御香藝伎咖啡」每杯手沖價要2000元，比過去最高價一杯800元(約25美元)高出不少，預計將掀起精品咖啡迷討論話題。

咖啡業者分析，過去超商開始賣咖啡，就是希望能夠推動咖啡普及，因此與咖啡店每杯動輒上百元不同，價格十分親民，而在建立起民眾喝咖啡習慣後，又反其道而行，部分門市開始走高價路線，但咖啡現在定位在必需品而非奢侈品，因此2000元的咖啡只是噱頭，目的是與一般連鎖咖啡做出明顯區隔，並試探所謂精品咖啡的價格接受度在哪，為後續布局高價咖啡做準備。

7-ELEVEN表示，於2018年就首創精品咖啡品牌「!+? CAFE RESERVE」不可思議咖啡館，瞄準頂級黑金市場，並自2019年起持續進行本土咖啡豆經營，透過「專業性」、「故事性」、「標準性」塑造品牌差異，但此次單杯2000元並不是全面販售，而是限定5家門市且限量銷售，總數不超過50杯。

超商二哥全家也表示，看好消費者日常對高品質、高CP值的咖啡需求持續提升，全家Let's Cafe攜手長期合作夥伴UCC，將於全台逾4400家門市開賣全新「阿里山極選綜合咖啡」，搶攻高端咖啡市場。由雙冠軍咖啡師團隊監製，並嚴選阿里山鄒族文化部落「優遊吧斯」莊園豆，搭配巴西與哥倫比亞咖啡豆，美式與拿鐵售價皆在百元以下。

萊爾富看重咖啡成為便利商店吸客利器，自2024年4月起，投入上億元主打「黑金品牌」策略，對旗下咖啡Hi café進行大幅度升級改造，年銷售量已突破400萬杯，去年Hi café營收已實現雙位數成長，今年目標再提升兩成。

OKmart自2011年開賣現煮咖啡「OK CAFE」，有超過6成民眾選擇購買美式或拿鐵，再透過節慶促銷、製造話題，持續搶攻外帶咖啡市場。

「阿里山豆御香藝伎咖啡」每杯手沖價2000元台幣(約63美元)再加贈禮賓券3張。...
