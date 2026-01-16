老農津貼加碼至萬元逾53萬人受惠 藍委：1.2萬才夠

老農津貼政院加碼至萬元。（本報資料照片）

今年適逢地方選舉年，朝野立委已在立院競相提出老農津貼加碼草案，行政院昨正式端出版本，將每月津貼從現行8110元（台幣，下同，約256美元）提高至1萬元，並修正排富門檻，以及新增消費者物價指數達到3%的調整機制，粗估逾53萬人受惠，每年預計增129億元支出，今年度將辦理追加預算支應。

賴清德總統表示，對許多農民長輩來說，老農津貼不只是生活支柱，更是尊嚴保障，再次呼籲立法院速審總預算，讓政府得以追加預算，落實各項福國利民政策；民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱說，這是實踐賴政府以農為本政策，將全力盯緊進度，讓錢盡快撥入農友戶頭。

不過在野黨立委認為不夠，國民黨 立委張嘉郡指出，提高至1萬2000元才是對抗通膨之下的合理調整，國民黨立委許宇甄批評，最低生活費水準最高已達1萬5515元，行政院給1萬元，與基本生存需求仍有明顯落差；民眾黨立院黨團副總召張啓楷則同意這項折衷方案，認為可以照顧農民與兼顧財政負擔。

台灣自1995年開辦老農津貼，最初每人每月3000元，之後逐步加碼，2024年已調整為每人每月8110元。

行政院會昨天通過「老年農民福利津貼暫行條例」修正草案，明定老農津貼發放額度，調高為每月1萬元，並設定兩年檢討機制，若CPI成長率達3%就會調整，以因應短期物價飆漲。

政院修法同步放寬排富標準，將農業所得以外的個人綜合所得稅各類所得總額門檻，由50萬元調整至60萬元；個人所有土地及房屋財產價值門檻，由500萬元調整至1025萬元，將新增逾7000人領取老農津貼。

行政院長卓榮泰指出，此次修法連動、具相關性的「國民年金」以及其他各類福利津貼的檢討，將以照顧國民生活、保護弱勢生計、兼顧國家財政原則逐一檢討並陸續提出修法，由政務委員陳時中 繼續督導協調。

至於調升至1萬元的考量？農業部次長胡忠一說明，朝野立委版本自8500到14000元不等，政院版考慮政府財政、社福津貼衡平性及資源合理分配，避免排擠其他預算，且台灣人口持續下降，必須考慮40年後的國民負擔，這是基於現實狀況、經濟環境及民意反應後的決定。

台大 農經系特聘教授兼生農學院副院長張宏浩表示，本次提升老農津貼到一萬，也必須增加查緝假農民的配套，政策的制定應該同時要有棍棒與蘿蔔。台大農經系前系主任兼所長徐世勳表示，根據農業統計年報顯示，農業所得只占農家所得約兩成而已，其他收入都是來自非農所得，但這些人仍保有農民資格，「老農年金一直加碼，對其他各行各業其實相當不公平」。