台肯德基宣佈「原味蛋撻」走入歷史 網友：不吃蛋撻要吃什麼

記者陳睿中／即時報導
肯德基宣佈現有原味蛋撻將於全台門市售完截止。(取自官方粉絲頁)
台灣肯德基今日（15日）於官方粉絲團發布訊息，指出「陪伴大家多年的肯德基經典原味蛋撻即將正式走入歷史。現有原味蛋撻將於全台門市售完截止。」隨著消息出爐，粉絲們也表示「肯德基剩甚麼可以吃」、「好吃的蛋塔沒了」

肯德基的「蛋撻」一直是店內的招牌人氣商品，甚至讓網友稱為「被炸雞耽誤的蛋撻店」，同時也不斷推出多種特殊口味。不過肯德基在15日發布聲明，表示「感謝消費者28年來的喜愛，陪伴大家多年的肯德基經典原味蛋撻即將正式走入歷史。現有原味蛋撻將於全台門市售完截止。」同時也預告「相關細節將於2026年1月16日上午11:00線上說明會中公布。」

2022年時，肯德基曾宣佈「與蛋撻劃清界線」，一度讓外界以為即將停售蛋撻，引起粉絲的瘋狂討論與購買，不過後來僅是調整策略的行銷手法。本次肯德基再度宣佈「原味蛋撻售完截止」的消息，也再度吸引大批粉絲討論。有網友認為「肯德基不吃蛋撻要吃什麼」、「去肯德基必點蛋塔欸」、「不能消失啊」，但也有網友表示「一定又是玩什麼升級款梗 順便漲價」、「後面應該會出新蛋塔，然後漲價」

肯德基

