北宜高鐵挨批史詩級錯誤 綠藍前部長籲賴政府喊停

台灣新聞組／台北13日電
前政務委員張景森貼文批評，花4000億台幣興建北宜高鐵是「史詩級錯誤」，呼籲賴政府不要硬幹到底。（本報資料照片）
前政務委員張景森貼文批評，花4000億台幣興建北宜高鐵是「史詩級錯誤」，呼籲賴政府不要硬幹到底。（本報資料照片）

高鐵延伸宜蘭計畫，藍綠前政務官齊聲喊卡。前政委張景森昨天呼籲賴政府「不要硬幹到底」，台鐵到宜蘭僅4、50公里，卻要投入4000億元（台幣，下同，約127億美元）高鐵經費，可謂「史詩級錯誤」；交通部和國發會把關失靈，期待賴清德總統和行政院長卓榮泰別再被選舉綁架，否則人民對政府治理能力的信任也會流失。

內政部前部長李鴻源質疑，不是要問高鐵能否到宜蘭、屏東，而是為何要到達？前交長賀陳旦說，若行政院核定，他會提出訴願等法律行動。

北宜高鐵計畫路線自高鐵南港站至宜蘭，沿線經北市南港、新北市汐止、平溪、雙溪、貢寮及宜蘭頭城、礁溪、壯圍、宜蘭市等9個行政轄區，總長60.6公里，去年8月通過環評，國發會去年底審議通過，後續待行政院核定；行政院工程會主委陳金德估計，2029年動工，最快2036年通車。

張景森昨提出九大理由，直指「直鐵變高鐵」是決策錯誤源頭，但交通部技術官僚沒勇氣拒絕高層的逕自升級，只能「奉旨規畫」；時任行政院長蘇貞昌並非毫無顧慮，支持的前提是專業評估有效益，後續推動過程中，交通部或其他政治人物卻將「有條件裁示」操作成既定的政策承諾，強推到底。

張景森批評，當年報告的工程費1764億元，如今暴增超過3521億元，甚至突破4000億元，約4倍；現行規畫報告卻看不出效益，20年後宜蘭高鐵1小時只開1、2班，每天近萬通勤族及大台北旅客多數不會坐，雪隧一樣塞，還會殺死台鐵，這種史詩級錯誤應列入交通運輸教科書。

張景森質疑「直鐵變高鐵」決策過程缺乏專業評估，對宜蘭居民也不實用，是因直鐵推動受阻，某任政治敏感度極高的部長創的「天才級」政治創意，他建議先做快鐵並保留升級空間，避免高鐵淪為昂貴的爛尾工程。張還說，他才剛跑了42公里馬拉松，台北到宜蘭高鐵站的距離就是42公里，這樣的距離規畫高鐵合理嗎？

他說，當時草率簡報誤導行政院的政策態度，交通部若負責，應坦承錯誤，重新可行性與效益評估，主動建議是否撤案或提出替代方案，最後卻在未完成可行性評估下，直接進入綜合規畫與環評程序，彷彿案子「不可逆轉」；國發會也未發揮功能，使計畫在高度爭議中推進，淪為橡皮圖章。

「直鐵優於高鐵。」賀陳旦指出，西部各地前往東部不需轉車，1個鐵路系統即可抵達，此外，北宜高鐵興建費用暴漲近4000億，較北宜直鐵興建預算高出3倍，未來票價也會貴3倍；政府行政程序錯誤，卻對宜蘭當地發展毫無計畫性。

李鴻源質疑，北宜高鐵工程的技術不是問題，但從1000億元變成3000多億元，難道是隔空抓藥？宜蘭物價漲、房價也漲，當地居民有受惠嗎？

李鴻源說，高鐵到宜蘭的路線，未來會變成政治角力，是否考慮走台鐵舊線，以高鐵速度可能半小時抵達宜蘭，一定要先搞清楚宜蘭定位，再進行後續可行性規畫、環評等。

北宜高鐵VS.直鐵 製表／生活中心
北宜高鐵VS.直鐵 製表／生活中心

高鐵 台鐵 賴清德

