台股市值達3.42兆 躋身全球第7 延長交易券商多反對

記者朱漢崙／台北9日電

因應台股市值不斷壯大，證交所持續研究是否延長交易時間。（記者潘俊宏／攝影）

台股開春以來迭創新高，加權指數8日盤中再創30,593點史上新高，上市市值一度攀升至99.68兆元(台幣，約3.16兆美元)，蓄勢叩關百兆大關。證交所董事長林修銘昨表示，台股總市值已躍升至全球第七大，下一步將挑戰第六大股市。

據marketcapwatch以國家／地區別統計，台股去年底市值排名全球第八，現已擴增至3.42兆美元，超越法國的3.38兆美元，晉級至第七，居美國、中國大陸、日本、印度、英國、加拿大之後。 目前台股與全球市值排名第六的加拿大4.04兆美元差距約0.62兆美元。法人認為，隨台灣科技產業站在AI產業浪頭上，台股「坐七望六」指日可待。

證交所昨天舉行歲末新春記者會，董事長林修銘提及證交所正在推動兩大制度改革，一是延長股市交易時間，另一個是交割時間從現行的T+2（Ｔ為交易日）縮短為T+1。林修銘指出，台股已躋身國際股市市值的前段班，但目前是全球交易時間最短的股市之一，證交所內部正持續研議延長交易時間的可能性。

據了解，證交所已對全體券商發出問卷調查意見，據多數券商的回應，對於股市交易時間延長仍投下反對票，但對於交割日改為T+1，部分券商則投下贊成票。

據了解，自從美股那斯達克交易時間延長為23小時後，證交所對於延長交易的研究轉趨積極，繼去年10月向全體券商發下問卷後，去年12月再度進行調查。證交所已向金管會報告研究延長股市交易時間，以及交割時間從T+2改為T+1的最新進度，由於後者阻力較小，金管會已有所準備，等證交所完成整體的評估報告後，會再觀察亞洲其他國家動向，再決定是否將交割時間縮短為T+1。

金管會評估，目前全世界僅美國、加拿大、墨西哥、阿根廷等美洲國家同步實施T+1，亞洲股市則除了印度外，並無其他國家實施；至於中國大陸與泰國則是官方維持T+2，若券商的客戶帳上有現金，則允許用T+0的方式交割。

針對延長股市交易時間，由於券商多表態反對，因此上路的不確定性比起縮短交割時間更大。券商反對原因包括，第一，延長時間不會帶來多少額外成交量；第二，營業員整天被綁在公司，無法外訪從事財富管理業務；第三，目前下午1時30分收盤，銀行的結算交割作業都得等到5、6時才全部完成，若延長交易，銀行能否配合也是問題。

對於研究延長股市交易時間，林修銘指出，一方面台股市值大幅擴增，另一方面外資投資占台股的比重已增至48%，為了和國際制度接軌，交易時間應考慮延長。此外，那斯達克股市已改採23小時的交易時間，以科技股為主的台股和那指連動性高，是證交所態度轉趨積極的原因。

根據金管會周邊單位的研究，美國證管會在2024年5月28日實施T+1後，已有部分國家跟進，縮短結算交割時間的好處，包括減少成交後實際交割的時間差、降低違約交割風險；交割時間縮短，投資人可快速調度資金投入股市。

主要股市交易時間 製表／朱漢崙
台股 加拿大 那斯達克

