跟進台北、台中 陳其邁：高雄國中小營養午餐免費

記者陳敬丰／台中即時報導
高雄市長陳其邁宣布115學年度，全市公立國中小營養午餐免費。（本報系資料照片）

台中市長盧秀燕8日上午10時臨時舉行記者會，宣布115學年度公立國中小免費營養午餐。市府指出，相關經費與配套已完成評估，未來將整合現行補助機制，確保學生用餐品質不降低，並以「有增無減」原則滾動檢討。另外，高雄市長陳其邁市長8日上午11時許也跟進宣布，全市公立國中小學115年度營養午餐將全面免費，估計每學年增加18億元經費，全市約18萬名學生受惠。

台中市長盧秀燕今天此舉也回應近來因台北市拍板國中小全面免費營養午餐後，在台中家長社群掀起的高度討論。

事實上，盧秀燕昨日被問及相關議題時，曾以行程緊湊為由未正面回應，今日即親自對外說明政策方向，外界解讀市府已完成相關評估並拍板定案。

台中市長盧秀燕盧秀燕宣布，台中學校午餐全面免費。(記者陳敬丰／攝影)

根據台中市教育局初步評估，全市約有23.9萬名國中小學生，若實施學校午餐全面免費，經費約33.5億元(台幣，下同，約1億美元)。目前市府已針對弱勢學生午餐、偏鄉補助及相關加碼措施，每年編列約14億元，未來將秉持「有增無減」原則，滾動檢討補助內容與經費配置。

教育局指出，現行午餐政策除照顧經濟弱勢學生外，也持續提升供餐品質，包含每餐加碼補助、提供水果費、溯源食材獎勵及偏鄉學校補助等措施。若全面推動免費政策，市府將整合既有補助機制，確保學生用餐品質不因政策調整而降低。

市府內部評估認為，以目前台中市年度預算規模來看，相關新增經費屬可控範圍，且透過全面免費制度，更有助於統一契約規範、提升行政效率，同時避免補助制度造成校園內的標籤化問題。

市府強調，學校午餐不只是福利政策，更攸關孩子的健康成長與教育平權。未來相關配套與實施細節，將由教育局進一步對外說明，期盼讓政策順利上路，讓所有學童都能在無差別的環境中安心用餐。

另外，高雄教育局長吳立森表示，市長為為減輕家長負擔並確保學生營養均衡，113學年度起每年編列1億4千萬元，補助每餐每生4元，另也補助國小學生每周飲用乳品，每年編5800萬元。推動的學校午餐使用符合三章1Q標準的食材，115年自籌4.5億元經費，確保學校午餐使用國產可溯源食材。

另因應教育部導師費增加，高雄市長陳其邁也宣布加碼學校教師行政工作獎金，將配合導師費加發作業時程，同步加1.5倍，感謝校園行政人員辛勞。

