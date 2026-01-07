我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

青瓦台揭習近平、李在明幕後互動...不但自拍 還聊中韓炸醬麵差別

「股神」接班人亞伯獲加薪 年薪是巴菲特60倍

外送員專法恐導致成本轉嫁 消基會：消費者成最大輸家

台灣新聞組／台北7日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
台灣外送產業權益促進聯盟指出，外送員專法為長期處於制度灰色地帶的外送工作，補上關鍵的法律拼圖。（記者林澔一／攝影）
台灣外送產業權益促進聯盟指出，外送員專法為長期處於制度灰色地帶的外送工作，補上關鍵的法律拼圖。（記者林澔一／攝影）

「不可能全部要店家自己吸收吧？」桃園市府附近的麵食館業者說，外送平台抽成外送總價三成，外送專法上路後，增加的成本應由平台業者內控調整，若要店家全部吸收，勢必轉嫁給消費者。消基會董事長鄧惟中指出，消費者是修法過程中最大的輸家，影響最大的將是那些不得不依賴外送的銀髮與弱勢族群。

鄧惟中說，此一專法是勞動部的法，主旨是保護勞工的權益，對消費者的保障「無法太期待」。外送平台並非國營事業或公益單位，自然會把保障外送員權益所衍生的成本轉嫁到消費者身上。

常與辦公室同事湊團購點飲料的上班族簡小姐表示，有辦會員加上達到一定金額就可以減免費用，希望專法上路能帶給外送員保障，至於費用問題，有需要或該用的時候還是會用，跟同事多人訂單能降低使用成本。

台中市漢口路的蘭州拉麵專賣店說，餐點定價是公開的，若外送費用提高，對店家影響不大，但消費者若不願意出更高的價格，就會減少下單；目前法令還沒實施，得等上路後，才能看出有何影響。

經常使用外送平台的陳先生說，修法後確實是能保障外送員，但相對地平台收費服務也會上漲，畢竟現在使用外送就比店內價貴，不過，也因為有保底，外送員棄單的狀況可能會減少。

台灣外送產業權益促進聯盟發言人蘇柏豪表示，外送員專法三讀通過，過程中有不少外送夥伴因交通事故去世，這是由外送員的血淚堆疊出來的專法。全國外送產業工會理事長陳昱安強調，未來制度是否能真正改善外送員處境，關鍵在於後續子法訂定、執行標準與實務落地，工會會持續檢視專法落實情形。

蘇柏豪表示，近期消費者應該都有覺得訂單愈等愈久，都是因為路途中被平台業者無限制疊單，為了不影響到派單順序及權益，只能被迫接下，這就會讓後面的消費者權益受損，專法並未禁疊單，並且明定每筆訂單保底45元，專法就是要避免出現接了三單只拿到45元，等於每單只有15元的超低金額。

外送員龍瑞安也說，明明外送員拿的錢愈來愈少，但消費者要付出的錢反而愈來愈多，錢到底到哪裡去了？外送專法上路後，希望能避免不合理情況。

外送員

上一則

藍營姊弟爭彰縣長落幕 謝典霖表態爭取連任議長

下一則

新聞評論／裝潢商賣炸藥…弔詭的國防採購 勵志故事或利益輸送？

延伸閱讀

「便利經濟」持續擴張 送貨員比聖誕老人還忙

「便利經濟」持續擴張 送貨員比聖誕老人還忙
外送平台Instacart誤導收費 將退消費者6000萬元

外送平台Instacart誤導收費 將退消費者6000萬元
法廊快報／強化外送食品消費者保障 加州新法明年上路

法廊快報／強化外送食品消費者保障 加州新法明年上路
長沙爆發外送員大規模抗爭 直播間被封鎖

長沙爆發外送員大規模抗爭 直播間被封鎖

熱門新聞

Newtalk新頭殼今天公布最新民調指出，4位參選人賴瑞隆、邱議瑩、許智傑和林岱樺，對上藍營戰將柯志恩皆勝出；無論在對比式、互比式民調中，賴瑞隆都居領先。圖／Newtalk新頭殼提供

民調／綠高雄4選將皆大勝柯志恩 他對比、互比雙領先

2025-12-30 13:30
台中市謝姓女子朝李姓男友潑灑汽油，再點火燒死他，判14年徒刑定讞。(圖／本報記者翻攝)

台男撞死工程師後 交保期間遭女友活活燒死…「皮黏椅子上」

2025-12-26 00:00
國民黨前立委蔡正元。(本報系資料照)

前立委蔡正元將入獄 業務侵占判3年6月徒刑定讞

2025-12-31 08:53
解放軍東部戰區在台灣周邊海空域舉行「正義使命-2025」軍事演習，台國防部發布在海上近距離監控安陽艦的畫面。（圖／國防部提供）

冷眼集／軍演3個驚悚鏡頭 解放軍如入無人之境

2026-01-01 01:28
示意圖。(本報資料照片)

台董座外遇7年還產子 亡故後髮妻開雲端才發現

2026-01-01 16:41
慣竊毒犯遭關7年後出獄被好心老闆收留，借錢遭拒竟持刀追砍老闆全家。（記者巫鴻瑋／翻攝）

台男出獄獲收留竟砍老闆全家 連12歲童也不放過

2025-12-31 22:08

超人氣

更多 >
美國人窮得只剩「豪宅」？研究：住小房子反而更快樂

美國人窮得只剩「豪宅」？研究：住小房子反而更快樂
攝影師把錄影機放黃石公園洞穴中10年 拍到驚人畫面

攝影師把錄影機放黃石公園洞穴中10年 拍到驚人畫面
好市多6高檔預製菜 年節端上桌不怕沒面子

好市多6高檔預製菜 年節端上桌不怕沒面子
911未及時救命 北卡洛麗女教師在家遭闖入者毆殺

911未及時救命 北卡洛麗女教師在家遭闖入者毆殺
旅客機場安檢使用托盤 這行為最讓人惱火

旅客機場安檢使用托盤 這行為最讓人惱火