外送員專法恐導致成本轉嫁 消基會：消費者成最大輸家

台灣外送產業權益促進聯盟指出，外送員專法為長期處於制度灰色地帶的外送工作，補上關鍵的法律拼圖。（記者林澔一／攝影）

「不可能全部要店家自己吸收吧？」桃園市府附近的麵食館業者說，外送平台抽成外送總價三成，外送專法上路後，增加的成本應由平台業者內控調整，若要店家全部吸收，勢必轉嫁給消費者。消基會董事長鄧惟中指出，消費者是修法過程中最大的輸家，影響最大的將是那些不得不依賴外送的銀髮與弱勢族群。

鄧惟中說，此一專法是勞動部的法，主旨是保護勞工的權益，對消費者的保障「無法太期待」。外送平台並非國營事業或公益單位，自然會把保障外送員 權益所衍生的成本轉嫁到消費者身上。

常與辦公室同事湊團購點飲料的上班族簡小姐表示，有辦會員加上達到一定金額就可以減免費用，希望專法上路能帶給外送員保障，至於費用問題，有需要或該用的時候還是會用，跟同事多人訂單能降低使用成本。

台中市漢口路的蘭州拉麵專賣店說，餐點定價是公開的，若外送費用提高，對店家影響不大，但消費者若不願意出更高的價格，就會減少下單；目前法令還沒實施，得等上路後，才能看出有何影響。

經常使用外送平台的陳先生說，修法後確實是能保障外送員，但相對地平台收費服務也會上漲，畢竟現在使用外送就比店內價貴，不過，也因為有保底，外送員棄單的狀況可能會減少。

台灣外送產業權益促進聯盟發言人蘇柏豪表示，外送員專法三讀通過，過程中有不少外送夥伴因交通事故去世，這是由外送員的血淚堆疊出來的專法。全國外送產業工會理事長陳昱安強調，未來制度是否能真正改善外送員處境，關鍵在於後續子法訂定、執行標準與實務落地，工會會持續檢視專法落實情形。

蘇柏豪表示，近期消費者應該都有覺得訂單愈等愈久，都是因為路途中被平台業者無限制疊單，為了不影響到派單順序及權益，只能被迫接下，這就會讓後面的消費者權益受損，專法並未禁疊單，並且明定每筆訂單保底45元，專法就是要避免出現接了三單只拿到45元，等於每單只有15元的超低金額。

外送員龍瑞安也說，明明外送員拿的錢愈來愈少，但消費者要付出的錢反而愈來愈多，錢到底到哪裡去了？外送專法上路後，希望能避免不合理情況。